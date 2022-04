Cosimo Fusco: "Álex de la Iglesia es un director visionario"

Cosimo Fusco, actor italiano, fue novio de Rachel en Friends se siente en España como en su casa. Y más desde que Álex de la Iglesia le abrió del todo las puertas. Forma parte de la serie 30 Monedas de HBOMax, donde el cineasta vasca ha reunido todos sus referentes y señas de identidad, y participoa en Veneciafrenia, estreno en los cines el 22 de abril.

–¿Lo de Álex de la Iglesia con usted fue amor a primera vista?

–Seguramente, fue una relación que ha ido creciendo con el tiempo y hoy siento un gran cariño por Álex.

–¿Cómo lo definiría como director y como persona?

–Álex es un director visionario, un líder con experiencia y sensibilidad, una persona muy querida, un buen hombre de familia y para muchos, como yo, un precioso amigo.

–30 Monedas, que en estos momentos se está grabando la segunda temporada, es una distopía sobre las fuerzas de mal. ¿Cuánto cree usted que hay de realidad en esta serie dado cómo está el mundo?

–Principalmente se trata de una serie de fantasía con referencias a hechos histórico-religiosos, las 30 monedas de Jesús. Pero luego también hay referencias al conflicto del bien y del mal, lamentablemente que atañe a partes integrantes de la sociedad, al hombre y de la misma Iglesia. En la segunda temporada, sin embargo, la serie se expande y también cubrirá algo más…

–¿Ha habido algún momento en el que rodando la serie haya tenido, digamos, algún conflicto espiritual?

–Ninguno. Estamos trabajando en una historia ficticia. Además, el concepto del bien y del mal, si quieres, se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Pero hubo una noche que por pereza no quise ponerme el yeso y quitarme los tatuajes de mi avatar blanco y cuando llegué a mi habitación y me miré al espejo me costó conciliar el sueño.

–Ahora se enfrenta a otro tipo de mal.... El del turismo, que en muchos casos destroza el hábitat que visita. De eso justamente trata Veneciafrenia. ¿Nos puede adelantar un poco más?

–Sí, aquí también la historia es parte de las noticias, pero Álex nos lleva a un fantástico viaje de ficción con todos los elementos visuales y sonoros del cine de género que fluyen a través de las bellas imágenes de Venecia. La historia es un rompecabezas que se puede resolver solamente con las imágenes al final. Para nosotros, los actores, es un increíble viaje fuera del tiempo, caminar por las calles con esos maravillosos disfraces fue como si el tiempo se hubiera parado. Esta película quedará en el imaginario del espectador.

"Algo ha cambiado en todos nosotros en todas partes del mundo, tanto para los adultos, pero sobre todo adolescentes"

–¿Cómo cree que van a recibir sus paisanos, los italianos, esta película?

–Alos amantes del género les gustará mucho. Veneciafrenia es una historia muy intrigante ambientada en la ciudad más hermosa del mundo y tratada por un querido director como Alex de La Iglesia, no podrán evitar amarla.

–¿Cómo es la Italia post pandemia?

–Mientras hablamos, la pandemia ahora parece un recuerdo lejano, y ahora tenemos guerra en Europa. Sin embargo, las cosas están mejor en Italia, el virus parece haberse calmado y la vida se está recuperando lentamente, pero ahora esperamos que incluso esta estúpida guerra se detenga pronto.

–¿Se nota algún cambio en el carácter del italiano tras lo vivido en estos dos años?

–Yo creo que sí, algo ha cambiado en todos nosotros en todas partes del mundo, tanto para los adultos, pero sobre todo adolescentes. Lamentablemente aún no se han visto del todo las consecuencias.

"Italia sigue siendo un país con mucha humanidad y compasión. Y el vino francés sigue estando en segundo lugar después del italiano…"

–Díganos una gran verdad y una gran mentira sobre su país.

–No se me ocurre poner en mi boca ninguna mentira de Italia, en cambio verdades, muchas. A pesar de los graves problemas, Italia sigue siendo un país con mucha humanidad y compasión. Y el vino francés sigue estando en segundo lugar después del italiano…

–¿Cómo lleva la aventura de aprender español?

–Sigue su curso. Voy mejorando ¿no? El idioma se aprende y se mejora viviendo en el país y Eso es lo que me falta: quedarme una temporada por estas tierras.

–¿Qué es lo que más le convence de España?

–Creo que el modo en que se toman las cosas. Con mucha mayor ligereza, es una forma de ver la vida más alegre. Es lo que me ha enganchado de España.