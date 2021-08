Críticas a ‘Family Feud’ por machismo en una de sus preguntas

La cadena de televisión nacional Antena 3 ha decidido emitir durante este verano un programa de entretenimiento pensado para todos los públicos donde el humor y las caras conocidas se reúnen para conquistar a los telespectadores.

La producción en cuestión se llama ‘Family Feud: la batalla de los famosos’, está presentado por Nuria Roca y de momento estaba funcionando sin ningún tipo de altercado en sus emisiones. Hasta ahora.

El equipo de «Un, dos, tres» no se lo ha puesto nada fácil, pero «Amiguetes» consigue ganar la Ronda Triple y pasan a la Ronda Final 🙌 ¡Enhorabuena! Directo ▶️ https://t.co/HAuQ0a4WtD #FamilyFeud4 pic.twitter.com/SJldjxLFjG

En el programa, concursaban dos equipos; team amiguetes y team un, dos, tres. En la prueba había que averiguar cuáles eran las siete contestaciones más comunes que un total de 100 personas habían dado a la siguiente pregunta: "¿Qué uniforme de trabajo te parece más sexy?". Cuando la prueba se dio por finalizada, podía contemplarse en el panel que 27 habían elegido "enfermera", la cuál quedó por encima de opciones como "policía", "militar" o "socorrista".

Aunque en otras profesiones el sexo masculino y femenino no contemplaba distinción, en el caso de "enfermera" y "bombero" sí lo hacía. Sin embargo, en la pantalla podían verse respuestas como "ejecutivo/a" o "tripulación de vuelo". Algo que los espectadores no llegaban a entender.

Por si no fuera poco, Nuria Roca tuvo también que tomar cartas en el asunto en un momento determinado en el que a raíz de esta pregunta el equipo liderado por Santiago Segura se dedicó a ampliar el listado de profesiones. Desde "secretaria", a "azafata" pasando por "chacha". La presentadora tuvo que llevarles la contraria añadiendo que eso era "hace mucho tiempo".

Lo que no dejaron de sucederse desde luego fueron los comentarios a raíz de la prueba y las grandes frases de sus protagonistas. Señalándolos como casposos o rancios, la comunidad de Twitter no tardó en actuar y opinar sobre el tema.

Las críticas iban desde la indignación por condicionar la profesión de enfermera a un uniforme muy alejado de la realidad, pasando por calificar la actitud de Santiago Segura y Flo en sus comentarios, hasta retratarlos tanto a ellos como al programa de completos machistas.

Lo que es seguro es que este programa no ha dejado indiferente a nadie y ha desatado una polémica con respecto al contenido de concursos de entretenimiento con respecto a las nuevas eras. ¿Realizará algún cambio de guion el formato en el futuro? Lo descubriremos en los próximos programas.

Flo: Si no hay mujeres en la comedia es cuestión de talento.

Also Flo: Una secretaria va vestida con una minifalda negra y una camisa blanca.



Por favor, no dejéis que este hombre abra la boca más. POR FAVOR.#familyfeud4