“Daniela Yanes es una inspectora dura, sin contemplaciones”

No hay actriz española que tenga su trayectoria y tanto plató a sus 29 años. Protagonizó en TVE Inés del alma mía, coproducción con Chile, y Elena Rivera regresa hoy a La 1 en una serie coproducida con la cadena pública portuguesa (RTP), Sequía, sobre unos crímenes en un pantano fronterizo en el que aparecen cadáveres al desecarse e implican a familias de uno y otro lado.

Tras tanto tiempo unida a Karina en Cuéntame, la tenemos que ver en Alba, en Antena 3, y Los herederos de la tierra, en Netflix. Ella es la investigadora española en Sequía, coproducida por RTVE y RTP, con la participación de Orange en colaboración con Atlantia Media y Coral Europa.

–¿La detective Daniela Yanes le obliga a un registro completamente nuevo?

–Por suerte me están tocando personajes muy diferentes, así que puedo demostrar versatilidad, que es siempre un plus. Daniela es una inspectora dura, segura de sí misma y que se mueve sin contemplaciones. Es incluso borde. Fíjate, soy todo lo contrario… suelo ser indecisa, me cuesta decir no a las cosas, y me gusta ir con una sonrisa.

–¿Cómo surgió esta propuesta?

–Hice esa prueba de casting y todo fue muy rápido. Nunca sé bien cómo termina mi nombre encima de la mesa, si hay otras opciones. Todo el proceso de selección de un reparto es muy, muy complejo y hay muchas variables que se escapan al actor. Hay mucha gente diciendo quién interpreta qué, condicionantes, intereses… mejor ni pensarlo.

–Ya tenía experiencia con lo de Chile ¿cómo funciona una coproducción con Portugal?

–Las coproducciones es algo que mejoran nuestra ficción porque la enriquecen. Como ocurrió con Inés del Alma Mía esta asociación entre RTVE y la TV pública portuguesa permite hacer un intercambio cultural muy interesante: hemos grabado la serie entre España y Portugal, lo que permite mostrar escenarios y lugares que habitualmente no ve el espectador español. Verá actores portugueses de muy alto nivel. Una de las mejores cosas que me ha dejado Sequía es el lujo de rodar durante un mes por las calles y barrios más emblemáticos de Lisboa, que es una de las ciudades más bonitas de Europa.

–¿Cómo ha sido acogida esta serie en el país vecino?

–Aún no se ha estrenado pero creo que la RTP ha apostado fuerte. Querían que fuera a su rueda de prensa pero por la situación de pandemia no pudo ser. Para el público portugués imagino que también será muy positivo ver a actores españoles que no conoce junto a intérpretes suyos muy populares. Y ver lugares como Cáceres, que siempre es una maravilla.

–¿En esta TV sin fronteras ya iba siendo hora de acercarnos más a nuestros vecinos?

–Una TV sin fronteras en la que, a veces, se pierde la identidad local por intentar llegar a un público más global: para mí eso es un error. Tenemos que hacer series que sean reconocibles en nuestras cultura, porque si la historia es potente la serie la verán en cualquier país. Sequía tiene ese punto de local, de ser una historia que ocurre en la Península, un thriller que habla de lo nuestro. Las ficción que ancla sus raíces en lo local tiene un diferencial, por eso han calado tanto series con ese componente como Veneno, Hierro… o que siguen funcionando como Cuéntame.

–¿Cómo fue el rodaje en Portugal?

–Rodar en otro país es una experiencia en sí misma y te motiva porque te saca de tu zona de confort. Al salir al extranjero se contrata a mucha gente de ese país, con lo que entras en contacto con profesionales que tienen otras visiones y formas. Exige de una adaptación por tu parte y te permite aprender. Ellos también aprenden nosotros. Y poder grabar en el mirador de San Pedro de Alcántara, el ascensor da Bica... Lisboa es una pasada.

–Sus compañeros son casi una selección española de actores…

–Se ha juntado un repartazo. Un elenco con mucha experiencia y muy reconocido para el gran público: Rodolfo Sancho, Miryam Gallego, Miguel Ángel Muñoz, Juan Gea. Por los portugueses, destacaría a Marco D’Almeida, coprotagonista, interpreta al inspector con el que llevo la investigación y es un actor con el que he congeniado a nivel profesional y personal. Fue un gran anfitrión, nos organizó tours por la costa lisboeta.

–¿Su papel, hace no tanto tiempo, habría sido para un hombre?

–No me gusta ser ventajista. Lo que es indudable es que antes se escribían más historias protagonistas para hombres. Ahora se hacen muchas más series. Ahora vemos que la mujer no siempre tiene que aparecer en un rol dependiente. Daniela no necesariamente se ata a un hombre y tampoco ha estructurado su vida en torno a un hogar tradicional, ni espera ser madre. La variedad en la ficción es buena porque refleja mejor la realidad.

–Además del teatro, toda su larga y precoz carrera ha sido en TV ¿ha sido un impedimento para que sea reconocido su trabajo?

–No sé que decirte. A los premios no les doy importancia. Agradezco los que me dan, no me obsesiona. Pero hay quienes todavía no valoran igual el trabajo de un intérprete si ha estado ligado a la TV en abierto, como si fuera un subproducto. Me siento feliz con lo que he hecho.

–¿Cómo son esos ‘herederos’ en Netflix?

–Los herederos de la tierra bebe de La Catedral del Mar. Comparto trama con Yon González y nuestros personajes tienen una relación muy bonita en unos tiempos en los que el amor tenía muchos condicionantes. Gustará como gustó La catedral del Mar.