‘Desnudos por la vida’: 12 famosos debutan como estríperes para visibilizar la prevención del cáncer

La programación de Telecinco sigue añadiendo nuevos programas a su ya de por sí variado catálogo. La principal cadena de Mediaset estrenará Desnudos por la vida el próximo miércoles 22 de noviembre a las 22:50 horas. Telecinco continúa con su banco de pruebas en el prime time, la franja horaria menos consolidada de la cadena de Fuencarral. Desnudos por la vida, la adaptación del formato británico Who bares wins, es un formato que aúna emoción, entretenimiento y humor con el objetivo de sensibilizar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer.

Un total de 12 famosos se desnudarán en un divertido espectáculo al más puro estilo Full Monty por una buena causa: la sensibilización en torno a la prevención del cáncer. Será en Desnudos por la vida, nuevo docureality conducido por Jesús Vázquez. Marisa Jara, Laura Matamoros, Jenny Llada, Samanta Villar, Anabel Pantoja, Soraya Arnelas, Cristóbal Soria, Bosco Martínez-Bordiú, Pablo Carbonell, Nicolás Coronado, Damián Quintero y Ramón Freixa serán los protagonistas del nuevo formato de la cadena, producido en colaboración con Secuoya Studios, y en el que vivirán una experiencia vital que les llevará a conocer mejor su cuerpo, sus miedos y a dominar el arte del striptease.

Además, los participantes compartirán con los espectadores cómo el cáncer les ha afectado a ellos mismos, a sus familiares o amigos y conocerán de la mano de diversos expertos la importancia de la prevención del cáncer de mama en la versión femenina y de próstata y testicular en la masculina.

La coordinación, la sensualidad, el ritmo o la seguridad son algunos de los aspectos que la coreógrafa Sonia Dorado, formada en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y en la escuela Broadway Dance Center de Nueva York y con una amplia experiencia en montajes musicales, trabajará con los participantes durante los ensayos con un único objetivo en mente: convertir el espectáculo final en una actuación de éxito. A lo largo del proceso, sacará de cada uno de ellos lo mejor que lleven dentro para que la coreografía, diseñada por ella, brille en la actuación final.

Junto a los entrenamientos y ensayos, los protagonistas participarán en diversas actividades relacionadas con la prevención del cáncer, así como en divertidas situaciones para ayudarles a superar la vergüenza, los miedos o los complejos por su aspecto físico.

Tras una intensa experiencia y del ensayo general en el que los participantes con los nervios a flor de piel centrarán su esfuerzo en perfeccionar la puesta en escena, llegará el anhelado momento de la actuación final: un espectáculo al más puro estilo Full Monty, que familiares, amigos y público presenciarán en el teatro y los espectadores, desde sus casas.

Desnudos por la vida, la adaptación española del exitoso formato británico Who bares wins, cuenta con ediciones en Reino Unido (emitido en la cadena ITV) con tres temporadas; en Australia (Seven), Francia (TF1), Países Bajos (Net5) y Alemania (Vox) con dos temporadas cada uno y también en Italia (Rai 2), Bélgica (Één); y también posee dos spin offs: The Real Full Monty… On Ice en Reino Unido (ITV) y The Real Dirty Dancing en Estados Unidos (Fox) y Reino Unido (E4).

Galardonado con el Emmy Internacional en 2019 al Mejor Programa de Entretenimiento Sin Guion, Who bares wins, estrenado el 15 de junio de 2017 en la cadena británica ITV1 con el título The Real Full Monty, ha logrado el respaldo unánime de la crítica internacional, que lo ha reconocido con un Royal Television Society Award en 2019 y una nominación al BAFTA en 2018.