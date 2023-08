Así será el nuevo trabajo de Cristóbal Soria en Mediaset

Hace unas semanas corría el rumor de que Cristóbal Soria podría ser uno de los concursantes del regreso de GH VIP a Telecinco, pero parece que finalmente no será así. La noticia adelantada por Telemagazine ha sido desmentida por YoTele que apunta que el exdelegado del Sevilla FC participará en otro proyecto de Mediaset que nada tiene que ver con la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristóbal Soria (@cristobalsoria1)

El controvertido colaborador de Josep Pedrerol, que se ha hecho a sí mismo en la televisión, será uno de los protagonistas de uno de los formatos más atrevidos y arriesgados de la próxima temporada. Se trata de Desnudos por la vida, un concurso en el que varios famosos tendrán que demostrar sus habilidades como strippers. El medio YoTele se ha hecho eco de esta información que aún no ha sido confirmada por el sevillano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristóbal Soria (@cristobalsoria1)

Este nuevo espacio de Mediaset está basado en The Real Full Monty, un formato que tiene bastante recorrido en la televisión británica. También ha obtenido el favor de la audiencia en Alemania, Australia, Francia y Países Bajos. Entre los objetivos del nuevo programa de Telecinco destaca la prevención del cáncer de mama y de próstata. Actualmente se encuentra en fase de preproducción y se espera que para finales del mes de septiembre arranquen las grabaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristóbal Soria (@cristobalsoria1)

Mediaset aún no ha decido la fecha de estreno del arriesgado formato producido por el Grupo Secuoya. Probablemente la primera emisión de Desnudos por la vida se produciría en el primer trimestre del próximo año. Este no sería el primer proyecto de Cristóbal Soria en televisión. El tertuliano de El Chiringuito de Jugones que forma parte del magacín Así es la vida de Telecinco, también ha participado en la serie documental Maribáñez, Me resbala o el concurso Time Zone, presentado por Cristinini, la narradora de El Grand Prix.