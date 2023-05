Cristóbal Soria y la persona que descubrió la pequeña historia de Maribáñez

Nacho Medina, hijo del recordado Tico Medina, es el director de Maribáñez, el peor equipo del mundo, docu reality de Cuatro que sobre el aspecto de la historia de un equipo de tercera regional late la vida cotidiana y los personajes de un pueblo, en este caso la pedanía cercana a Los Palacios.

–¿A su padre, Tico Medina, le habría gustado Maribáñez?

–Mucho. Me hubiera gustado enseñarle el proyecto por sus personajes, por su realidad rural, por el olor a pana diría mi padre. Él era partidario de la vida de la gente, de las historias sinceras, de sacar oro del barro. Me siento muy orgulloso de él porque estuvo hasta casi la última hora en el plató, en Canal Sur, como le gustaba.

–¿Echa de menos el Callejeros originario?

–Con el productor de Maribáñez, Íñigo Pérez Tabernero, hice mi primer reportaje de Callejeros. Esa vida de la calle la tengo presente como reportero. Con Cristóbal Soria queríamos hacer un programa, pero no de entrevistas ni nada parecido, sino rescatar la historia de tomar un equipo desde la base y respaldo.

–A Cristóbal Soria hay que entenderlo. No deja indiferente.

–Y sabe mucho. Empezó como árbitro y siente como pocos el fútbol. Empezó a hablar con amigos y supo de la existencia del Atlético Maribáñez. Había que verlo. Maribález es una historia pequeña, pero universal.

–¿Y qué se encontraron?

–Un campo de tierra mejorable, con una verja rota con un candado, un burro, la mascota, por allí. Pero nos impresionó más cuando empezamos a conocer a los jugadores. Y ya el gran descubrimiento fueron las parejas, “las parientas” como dicen ellos. A los partidos iban de 20 a 25 espectadores y ellas se ponían en las gradas y se ponían a comentar las jugadas. Ahí estaba la mujer del Chinchi, harta de ver vídeos de Guardiola.

–Es la cara real de un pueblo, de cualquier pueblo...

–A partir del equipo conocemos todo el pueblo. Seguro que en muchas partes de España hay historias similares a las de Maribáñez. El programa está siendo un éxito en Aragón, en Galicia.

–¿Cómo irá cambiando Cristóbal Soria a este equipo?

–Con profesionales y métodos. Ya hemos visto que los jugadores iban sólo a los partidos. Ha impuesto entrenamientos tres veces por semana. Se atienen al nutricionista, el doctor Escribano, y Monchi ha decidido sus fichajes.

–¿Cómo consiguieron a Monchi, con la temporada tan difícil que ha tenido el Sevilla?

-Monchi accedió por amistad con Soria. Aceptó pero tuvo que grabar el casting de Maribáñez en noviembre, en plena crisis. Gracias a su ojo el equipo fichó a Alejandro, que ha sido máximo goleador. Se presentaron unos 60 jugadores. Monchi lo dice, empezó en San Fernando y para él el fútbol base, el campo de tierra, le tocan el corazón. También tenemos a Rafa Barrera, que comenzó en la cantera del Sevilla pero la noche le perdió.

–La cantera de Los Palacios es notable.

–A Jesús Navas le he visto por Maribáñez. Hoy visitará a los jugadores Adrián, el portero de Liverpool que estuvo en el West Ham, decidió no renovar y acabó entrenando con el Pilas. Va a hacer coaching con el segundo portero del Maribáñez, Will, que tiene mucha inseguridad porque es suplente habitual. Con él vamos a aprender todos.