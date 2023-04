Despedida en 'Zapeando', un adiós entre sus habituales

Zapeando dice adiós este jueves a uno de sus rostros habituales. El programa de La Sexta conducido por Dani Mateo, que tiene ya engrasado el formato para dar rienda a la improvisación y a su dosis de disparate, cuenta con una serie de rostros habituales y en este caso quien se despide llevaba nueve años en la tertulia televisiva.

La presentadora Lorena Castell, que en ocasiones ha sustituido a Dani Mateo cuando se ha ausentado por enfermedad o vacaciones, deja definitivamente el espacio diario. La también cantante y actriz catalana, con un espectáculo en cartelera, Bingo para señoras, está llamada a ser la conductora de Operación Triunfo en su nueva andadura en Prime Video, estrenándose a finales de año la nueva edición.

Castell es la actual ganadora de MasterChef Celebrity, labor por la que tuvo que ausentarse de La Sexta en distintas ocasiones. Su victoria se vio empañada por los comentarios de Patricia Conde. Relevaba en el triunfo a Miki Nadal, que venció al alimón en la anterior temporada junto a Juanma Castaño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • LORENA CASTELL • (@lorenacastell)

"Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza… Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos. Gracias a Globomedia por la confianza y a Atresmedia por estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras por vivir... Show must go on", es el mensaje de Lorena a sus seguidores en las redes.