Eduardo Casanova lanza un largo moqueo sentimental por la expulsada de 'MasterChef'

La eliminada de MasteChef de este jueves le espera el reingreso el próximo jueves. Probablemente. Tania Llasera es la que tiene más bagaje culinario en esta edición y la que tuvo el tropiezo de elaborar "un curry cualquiera" su receta asiática con la que subía al cadalso y fue la peor de todos sus compañeros. Eduardo Casanova lo lamentó de manera sentida, hubiera preferido que se fuera Jorge Sanz que estuvo sobrado con un pollo filipino. Toñi Moreno no lloró, se salvó en la eliminatoria con sabor y piropos de Samantha Vallejo-Nágera, y fue una vela moquera de Casanova la que cayó sobre un cámara del programa. No podía ni limpiarse bien con el delantal cortado, así que Toñi y Jorge Cadaval acudieron al gelatinoso momento.

- ¿Estás bien Eduardo?- No, no me encuentro bien porque le ha caído un moco al cámara calvo #MCCelebrity pic.twitter.com/mtfqy9BX3T

La expulsión de Llasera podría verse compensada la semana próxima con la anunciada prueba de repesca la que permitió, por ejemplo, que Miki Nadal regresara para ganar su edición con Juanma Castaño. Visto el disgusto que se pegó el personal esto tendría solución.

La bilbaína lucía el delantal negro precisamente de la semana anterior por chivar desde arriba. Y en su primera eliminatoria tropezó por un mal curry, para lloro general.

Pero sea el que entre, se va a encontrar con la colombiana Laura Londoño, todo canto y sonrisa, que se llevó el pin de la inmunidad en la engorroso eliminatoria con la que arrancaba la noche. Jesulín, que va de competitivo ambicioso, se ha picado con la apacible actriz, a la que condenó a jugarse el tipo, pero que incluso solventó la prueba eliminatoria con toda la calma pese a que con su distintivo podía haberse ido al gallinero. El de Ubrique, que tenía el poder de decidir quién se salvaba, pasó de su amiga de toda la vida, Toñi. Tener amigos para esto. Tania ya comentó que Jesulín de puertas para fuera va de jaranero y simpático y que cuando se apagan los focos es un vejestorio cascarrabias.

"Jesulín delante de las cámaras se vuelve gracioso y fuera de cámaras te mete chapas. Yo no me trago y él no me traga" #MCCelebrity pic.twitter.com/WLSKN7wlZ1