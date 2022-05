Eva González confiesa la cantante que le hubiera gustado ser

La Voz kids regresa este viernes a Antena 3 con trece nuevas entregas y una nueva promoción de pequeños aspirantes. En los 'coaches' permanece David Bisbal y se le suman dos expertos en la labor, Pablo López y Sebastián Yatra, y un nombre surgido de otro talent, OT, Aitana que dará que hablar. El formato de Boomerang se pone en marcha y al frente, la presentadora y modelo sevillana Eva González.

-Compartió fotos de su feria, la de Mairena del Alcor, fue la primera famosa en una feria en este año. Cuando la vimos nos alegramos por todos.

-Qué alegría fue por todo lo que significa. Por cada uno de nosotros que nos gusta la fiesta de nuestros pueblos, por los feriantes, los hosteleros, las modistas que se ganan la vida. Han sido dos años muy dificiles para ello. Ver a mi niño que no la conocía. Tenía un añito cuando la feria anterior, empezaba a andar.

-¿Cómo va a ser esta temporada de La Voz kids?

-Va a ser muy emocionante, con mucho humor, hay muchísimo talento. Todo el mundo no canta bien, porque si no yo sabría también cantar.

-¿Pero usted no se anima nunca a cantar?

-Yo sí me animo, me arranco, pero son los demás los que me dicen que me calle. Hago muchas cosas bien y entre ellas no está la de cantar, la verdad. No quiere decir que sea una negada, pero yo me limito a cantar en la ducha.

-¿Y cómo reacciona, tan de cerca, ante niños que sacan la voz de no se sabe donde?

-Me emociono como todos. Lo vivo con las familias. Me sorprende ese talento innato de los niños. Pequeños de ocho años que son artistas, qué pueden hacer de mayor. En La Voz kids las sensaciones son distintos, hay más deportividad. En La Voz entiendes que los mayores se están jugando su carrera, su furuo. En la de los niños ellos juegan y todos nos dejamos llevar por ese ambiente.

-¿Qué tal los 'coaches' de este año?

-Ese ambiente de juego hace que los coaches lo pasen muy bien. Se sientan todavía más espontáneos. Ellos van a jugar con los niños. Todos los participantes quieren ir con Aitana, la admiran, quieren que canten con ellos. Aitana se va a pegar un lote de cantar.

-Sebastián Yatra no sabía dónde se metía.

-No, era yo la que no sabía dónde me metía si estaba ahí Sebastián Yatra. Él revoluciona el plató, es el más niño de todos los niños de La Voz kids. Y están David y Pablo que viven unas sensaciones diferentes que la de los concursantes adultos. También muchos de estos niños compiten y quieren sere músicos de mayor, pero hay menos lastres y responsabilidades entre los coaches. Pablo igual está riendo que llorando.

-Andalucía debe de tener bastante presencia.

-Es imposible un La Voz kids sin representación andaluza. El flamenco lo inunda todo y nuesteros niños cantan en inglés sin renunciar a las raíces.

-¿Algún cantante que los niños tengan muy presentes?

-En esta edición hay todos los géneros. Los niños conocen a Camarón, a nombres clásicos. Se hace una gran labor con ellos de conocer la música de siempre.

-¿Y la copla?

-Tambien. Qué voy a decir yo de lo que siento con la copla. Me trae recuerdos de mis inicios en Canal Sur. Aquellos programas con 57% de cuota. Era un fenómeno social, contagiaba. Se me encogía el corazón con la revalorizaciñon de la copla. Fueron nueve años maravillosos. Yo volvería a Se llama copla cuando pudiera.

-¿Le dejaría Antena 3?

-A lo mejor todo se puede hablar. Por intentarlo que no sea. Se han cumplido quince años de aquella primera edición. El mayor dato de un programa de Canal Sur y eso no nos lo quita nadie.

-¿Soñaba usted con ser cantante, a quién se imaginaba cuando se veía en el espejo?

-Si hubiera podido elegir, me hubiera gustado ser la Niña Pastori. Que tiene una voz privilegiada y una calidad humana asombrosa. Yo no canto mal del todo, que conste, pero no me veía de cantante. Yo vengo de la cuna del cante jondo, del pueblo de Antonio Mairena. De pequeña he escuchado mucho cante flamenco. Mi padre me llevaba a los festivales en Mairena.