Lo nunca visto en ‘First Dates’: un soltero suplica de rodillas una segunda cita

First Dates nunca deja de sorprendernos. El formato de citas a ciegas, por el que han desfilado cientos de solteros y solteras en busca del amor, es un programa que brinda momentos inolvidables. Uno de ellos ha tenido lugar durante la cita de Joaquín y Ángela, donde un flechazo no ha encontrado la respuesta afirmativa de la otra parte. “Me he quedado como un niño cuando se enamora por primera vez”, ha reconocido Joaquín.

Ángela, natural de México, aunque residente en España lleva siete años sola porque le cuesta comparar a los hombres con su marido, que falleció hace ya un tiempo. Ella busca a un hombre que está bien conservado, activo y que no sea apático. En el otro lado, le esperaba Joaquín, un hombre que mantiene una relación especial con la literatura. A Joaquín le encanta leer a grandes clásicos como Unamuno, Machado, Calderón de la Barca o García Lorca.

Joaquín nada más ver a Ángela ha sentido un flechazo en su corazón. Debido a ello, se ha mostrado muy nervioso en los primeros compases de la cita. Poco a poco, los nervios han ido desapareciendo y Joaquín ha podido conocer más detalles de la situación sentimental de Ángela. El soltero estaba encantado con su cita. “Que me la envuelvan para regalo, que me la llevo”, ha dicho en uno de los totales. No obstante, Ángela tenía una opinión bien diferente y prefería una amistad, aunque el soltero no llegaba a entenderlo.

Un soltero suplica de rodillas una segunda cita en #FirstDates9A: “Soy un buen partido” https://t.co/KSkkumG96h — First Dates (@firstdates_tv) April 9, 2024

El soltero, que no ha parado de piropear a Ángela durante la cena, ha intentado darle un beso forzando una pequeña cobra de la mexicana, que no se sentía atraída por Joaquín. “Encantada de conocerte, pero no me palpita el corazón”, le ha replicado en la decisión final.

Joaquín no entendía la decisión de Ángela y le ha suplicado de rodillas una oportunidad. Una situación insólita que ha argumentado de la siguiente forma: “Ángela, por favor, que yo soy un buen partido, que tengo una casa”. Pese a la insistencia de Joaquín, Ángela se ha mostrado firme con su decisión para el desconsuelo del soltero, que ni siquiera ha conseguido que quedaran de nuevo para tomar una cerveza.