Gloria Camila desoye a su familia y regresa a la televisión

Gloria Camila no ha podido escoger mejor día para su regreso a la televisión. El mismo día en el que su madre, Rocío Jurado, cumpliría 80 años la influencer ha anunciado su vuelta a la televisión para unirse al plantel de colaboradores del magacín Espejo Público. Gloria Camila, que siempre estuvo ligada a Mediaset, inicia una nueva etapa televisiva en la competencia, Atresmedia.

La joven formará parte de la sección Más espejo junto a Susanna Griso y Gema López, otro rostro conocido de Mediaset. “Hoy es el cumpleaños de mi madre, que cumple 80, así que bueno, da la casualidad de que empiezo el mismo día. Hoy de verdad vais a poder preguntarme cualquier cosa, estoy dispuesta a hablar de todos los temas. No he vetado ningún tema ni nada, vengo dispuesta a que me conozcáis bien”, ha contado con total sinceridad.

Gema López le ha preguntado sobre su bagaje en la televisión, un medio que abandonó para cuidar de su salud. “Llevaba mucho tiempo acarreando temas personales, soy muy dada a guardarme todo. Cuando me fui al concurso de la granja, yo ya estaba en psicólogos, porque con lo último que estaba pasando, yo estaba en un bucle del que no podía salir”, ha reconocido.

El hecho de ser la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano le ha abierto puertas pero también ha condicionado su vida. “Salió la serie documental de mi hermana y luego pasó lo del matrimonio de mi padre con Ana. Me agobié mucho en el concurso y salí tocada. Determinaron que estaba en depresión y con ansiedad. Y salí de Pesadilla en el paraíso con un 90% de ansiedad, entonces me dieron la baja y me dijeron que no podía estar en la tele”, ha detallado.

La influencer abrió su corazón para dedicarle un emotivo mensaje a su madre. “Espero que mi madre esté orgullosa de mí, yo todo lo que he hecho ha sido de corazón, he intentado hacer bien las cosas, estoy con mis hermanos, estoy con mi padre, yo jamás he hablado nada que esté fuera de lugar y no le he faltado el respeto a nadie”, ha declarado.

Lo cierto es que su regreso a la televisión no le habrá sentado nada bien a su hermana Rocío Carrasco, que prefiere mantenerla lejos del medio para evitar sus opiniones sobre el seno familiar. Y seguramente tampoco le haya hecho mucha gracia a Ortega Cano, que siempre se ha mostrado muy protector con su hija.