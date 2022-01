Gonzalo Hermida, finalista del Benidorm Fest por videoclip

El gaditano Gonzalo Hermida se ha clasificado para la final del Benidorm Fest sin salir de la habitación del hotel. Una situación surrealista, una más de las que deja la pandemia, ya que al dar positivo no podía participar en el escenario. Ni siquiera pudo grabar un ensayo en el recinto alicantino por lo que se emitió anoche en la gala de La 1 un videoclip de la canción seleccionada, Quién lo diría.

Gonzalo Hermida llegó a comparecer anoche desde la pantalla de un portátil junto a los compañeros que se han clasificado, los favoritos: Xeinn, Rayden y Rigoberta Bandini. Una imagen delirante.

"Hicimos un buen trabajo previo, que ha traspasado la pantalla y emocionar a la gente es el mayor logro de mi carrera", comentaba emocionado.

Sobre la posibilidad de alcanzar la final, Gonzalo lo reconocía: "no lo había pensado, no tenía la misma oportunidad. Estoy flipando, no sé si estoy delirando por la fiebre del covid". "Miraba los votos sin ninguna expectativa".

Ha quedado cuarto en la semifinal con 76 puntos. Fueron clave los 30 puntos, el más votado, del jurado demoscópico, el representativo con 300 ciudadanos.

El de Puerto Real está a la espera de una prueba negativa este viernes para tener la oportunidad de cantar en vivo y defender su Quién lo diría. "Lo suplico", pidió.

Sus compañeros candidatos se reunían este jueves en la piscina del hotel para saludarle y darle ánimos.