Hermanos Torres: "Todo lo que lleve verdura tiene éxito"

La nueva temporada de Torres en la cocina ha llevado a este dúo de chefs gemelos a visitar Sevilla y disfrutar de nuestros gastronomía. Los cocineros barceloneses, marcados por su abuela de Linares que les inculcó su pasión, son unos confesos enamorados del Sur y de su gente. Sergio y Javier, tan dicharacheros fuera como dentro de los focos dicen sentir un apoyo y cariño muy especial cuando están en tierras andaluza. El recetario de los propietarios del resturante Dos Cielos (el nombre con que los llamaba su abuela) se ha convertido en un pilar de la franja de sobremesa de La 1.

–¿Como se presenta la nueva temporada?–Sergio Torres (S.T.): La verdad que muy ilusionados porque casi toda la parrilla de TVE se ha movido menos Torres en la cocina. Y eso significa que ha calado el mensaje que damos de que siempre hay un buen motivo para cocinar. Queremos que toda la familia en el proceso del cocinado y que se piense en una cocina sana y con sabor.–Javier Torres (J.T.): Mucha cocina y contamos con un colaborador que nos hablará de cuáles son las temporadas de los alimentos. Estamos introduciendo nuevos ingredientes, cocina sanas y muchas colaboraciones y personas de diferentes profesiones que nos están acompañando.

–Están en Sevilla ¿pero qué lugares de Andalucía le gustaría visitar?–S. T: Toda Andalucía, porque es muy bonita. Su luz, su gente, los productos. Además, la gente de aquí nos sigue mucho y nos brinda mucho cariño cuando nos ve por la calle. Eso nos hace una ilusión tremenda, la verdad.–J. T: Hace poco estuvimos en Jaén, grabamos en un olivar precioso, y ahora en Sevilla. En Andalucía donde me digas yo voy a ir, porque todo es muy bonito, muy rico, muy diferente. Tenemos ganas de volver a muchos sitios.

–¿Cual es vuestro plato favorito de la cocina andaluza?–S. T: La cocina andaluza es tan rica y variada que me gustan muchos platos, no podría quedarme sólo con uno.–J. T: En dulce tengo una debilidad que son las torrijas. Es el mejor postre para mí. Y si tuviera que elegir entre las de leche y las de vino, me quedo con las de leceh... aunque las de vino están muy ricas también.

–¿Quién cocina en casa? ¿En casa del herrero cuchillo de palo?–Al unísono: Cocinamos nosotros.–J. T: Lo hacemos nosotros porque nos gusta cocinar. Es un acto relajante y una cosa distinta es trabajar y hacerlo en el restaurante con tanta gente en la cocina, que allí realmente diriges más que cocinas. Por lo tanto, cuando llegamos a casa tenemos ganas de meternos en faena y estar relajados cocinando.

–Se dice que la compra hay que hacerla con el estómago lleno. ¿Para la cocina sucede lo mismo?–S. T: La compra hay que hacerla con la cabeza, hay que hacerla con el estómago muy lleno, porque los que nos pasa a muchos, entre los que me incluyo, es que si me voy al mercado lo quiero todo, y si no has comido sí que es cierto que te lo quieres llevar todo. Por eso es preferible comprar lo justo.

–Un plato infalible –S. T: Para mí la verdura, todo lo que lleve verdura, tiene el éxito garantizado.–J. T: Sin duda el arroz, no falla. De lo que sea.

–Las riñas entre hermanos son de lo más normal ¿discuten mucho en la cocina?–S. T: Que va, menos de lo que la gente se imagina.