Ion Aramendi: "Jorge Javier y Sobera me vacilan porque soy el nuevo"

EnLa 1 se emiten sus últimos espacios grabados con El cazador. Ion Aramendi ha sido un nombre y rostro de TVE durante tres años en los que además del concurso vespertino condujo la versión en prime time del formato (La noche de los cazadores), un talent como The Dancer, y el magacín previo al Telediario 1, Mejor contigo, cuya cancelación en la parrilla ha pesado para que el reportero vasco vuelva a la cadena donde se fajó en las calles, micrófono en ristre, para Sálvame. Ion A fichó por Mediaset y su primer encargo son las galas dominicales de Supervivientes que dejan de ser el debate para ampliar su contenido.

–Lo van a seguir relacionando con La 1 ¿este fichaje por Telecinco es como volver a la casa de los padres?

–Es verdad que en la tele la memoria es corta. Donde más tiempo he estado trabajando es en Mediaset.

–¿Cómo se encuentra ante Supervivientes?

–Estoy encantando, ilusionado por supuesto. Hemos tenido varios ensayos y aunque suene a tópico me siento como un niño con unas zapatillas atómicas nuevas.

–¿La gala de los domingos dejar de ser sólo debate?

–Es una gala con su mecánica, con material inédito. Va a incluir juegos y pruebas, en directo. Voy a hablar mucho con Lara Álvarez en Honduras. Es maravillosa y todos estamos preparados.

–¿Es casi una duplicación de la gala de eliminaciones del jueves?

–Vamos a tener cosas novedosas en este programa, con mucha participación del público y con asuntos que sólo van a ocurrir los domingos. Ya lo veréis.

!Tuve seis años de experiencia en Mediaset como reportero, en la calle. Y ahora tengo la experiencia del plató"

–¿Qué se autoexige para un formato así?

–Lo que quiero que sea es un programa vivo. Orgánico como yo. Es decir, que no sea un guion y que permita vivir la experiencia a todos. Como siempre digo, desde que me dediqué a la hostelería:cuanto mejor se lo pasa el camarero en un bar, mejor se lo pasan los clientes. Esto es lo mismo. Cuanto más nos divirtamos y más realidad demos al programa, más va a disfrutar la audiencia.

–Los platós de TVE le habrán dado callo para un prime time de entretenimiento.,.

–Me llega el proyecto en un momento maduro. Tuve seis años de experiencia en Mediaset como reportero, en la calle. Y ahora tengo la experiencia del plató, en espacios pequeños de autonómicas y en programas como La noche de los cazadores, The Dancer. No me enfrento así sin saber qué voy a hacer. Lo tengo clarísimo.

–Pero sin dejar de ser quien ha sido siempre.

–Yo adquiero las herramientas profesionales, cómo gestionar un plató, pero no voy a renunciar a mi estilo, a ser como soy. Tengo dos maestros a mi lado, Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera. Más naturales que ellos no se puede ser. Tengo una gran relación con Roberto Leal y ellos representan la tele de ahora, natural, cercana, sin estar por encima.

–¿Qué le han dicho sus compañeros?

–Me han vacilado por ser el nuevo. Tengo una gran relación personal y profesioal y lo que puedo hacer es aprender mucho de ellos.

–¿Y de los concursantes?

–Es un casting redondo. Tiene personajes para conocer más como Nacho Palau, gente divertida como Desi, Anabel Pantoja, que la veo en la final, a Kiko Matamoros. Es un gran trabajo de Bulldog TV, una buena combinación.

–¿Quién le va dar más quebraderos de cabeza?

–Está repartido, pero creo Marta Peñate y Desi la van a liar. Ignacio de Borbón va a crecer. Qué decir de Charo Vega. Y Juan Muñoz, le conocemos poco.

–¿Seguía a Cruz y Raya?

–Por supuesto. Y por edad yo también veía a Martes y Trece y llego hasta Tip y Coll. Tengo unos años.