Israel va a arrasar en el televoto de Eurovisión y sube en las casas de apuestas

Al igual que sucediera con Ucrania en 2022, donde el televoto apoyó de forma solidaria al país invadido por Rusia y entregó la victoria frente a la favorita del público, España, con Chanel, en este 2024 una guerra va a interferir en el resultado final del Festival de Eurovisión. Incluso podría producirse de nuevo un triunfo contundente por apoyo a Israel, a pesar de la invasión de Gaza y la solidaridad con Palestina.

Tras meses de petición de boicot y países que dieron un paso al frente para solicitar la marcha de Israel de un festival de la música y la paz, como Islandia, el ya ganador en cuatro ocasiones podría sumar una quinta en esta edición. La canción israelí incluso fue recibida con abucheos en el escenario sueco, antes y después de la interpretación, como había sucedido en el segundo ensayo a lo que se añadían manifestaciones en las calle de Malmö por su presencia.

A esta cita la televisión israelí probó con tres canciones cuyas letras fueron rechazadas por el organismo organizador, la UER, por alusiones o insinuaciones políticas, por lo que Hurricane fue una opción que rozó el calendario tope y se puede convertir en la sorpresa de este sábado. Eden Golan es la intérprete de una bella y poderosa voz, con una balada in crescendo, muy Loreen, la pasada ganadora. Si a la calidad musical se le añade el apoyo político entre el público que simpatiza con la causa israelí la victoria puede arrollar a los favoritos de antemano en esta edición, Croacia y Suiza.

Con una puesta en escena presidida por una corona por la que se abrazan los bailarines, Hurricane habla de sentimientos existenciales y de embrollos de ideas. Se entiende que pasó el filtro de las justificaciones políticas.

Un dato sobre su posible éxito este sábado lo ha brindado de forma accidenta la RAI, cuando se desvelaba anoche el porcentaje de televoto lanzado por el público italiano. Son cifras que no se revelan para no influir en la audiencia que se asoma a Eurovisión en la final del sábado.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight's #Eurovision semi-final.[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr