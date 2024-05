El posible mal papel de Nebulossa en Eurovisión lleva a este cambio en el Benidorm Fest

La 1 emite a partir de las 21.00 horas la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2024 desde el Malmö Arena. El público español podrá votar sus favoritas de esta sesión de la que saldrá los diez finalistas definitivos para el cartel de la gala final del próximo sábado.

Hoy actúa Nebulossa con Zorra, con el número íntegro en un undécima posición, como exhibición, sin tener que ser votado ya que España está clasificada para la final cada año por formar parte del Big Five, los cinco países que económicamente aportan más a la cita: Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia. Los italianos están entre los favoritos, con Angelina Mango y la contundente La noia.

¡Angelina! Piel de gallina con el acapella de La Noia. Chicos, esto es genial. #Eurovision pic.twitter.com/BBHy1qJgo2 — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) May 4, 2024

El público español podrá votar hoy una canción en español, 11.11, el tema de Megara, la formación rockera madrileña fue la elegida por en la selección de San Marino y representan al pequeño país. Han incluido una estrofa en italiano. En 2023 ya destacaron en el Benidorm Fest. La realización de la canción ha mejorado de cara a la cita en Malmö. Debería clasificarse esta noche.

Hoy también interviene Israel, país del que se ha venido pidiendo el boicot por la invasión de Gaza.

La que se perfila como favorita junto a Croacia para llevarse el micrófono de cristal es Suiza. El rapero Nemo acude con The Code, que se clasificará sin problemas en la semifinal de hoy junto al animado Europapa de Países Bajos.

🇨🇭 En Eurovision se trata de innovar y lo que lleva Nemo con “The Code” representa un pack completo y redondo. Suiza no viene a jugar, viene a ganar!!! #Eurovision2024 pic.twitter.com/vXF6qIk2f0 — Eduardo Cerda (@Eduardo_Crd) May 2, 2024

Pero ante el nivel general presentado en esta competida edición, no pinta que vaya a haber un buen resultado para Nebulossa este sábado en Eurovisión. Las casas de apuestas siempre han mantenido en la cola a la candidata española. Lo de "vamos a divertirnos", como se proclamó en Eurovisión no va a ser suficiente. Esta noche se podrá calibrar las posibilidades.

Cambios en el Benidorm Fest 2025

RTVE es consciente de que el nivel debe mejorar para la cita del Benidorm Fest de 2025 de donde saldrá el representante español para Eurovisión de ese año y ya se ha establecido un cambio para poder encontrar mejores candidatos. A partir del 20 de mayo se podrán ya presentar candidaturas aspirantes para la cita que se celebraría a principios del mes de febrero. La recepción de candidatos se extiende hasta el 10 de octubre. Serán casi cinco meses para captar a futuros candidatos.

Ya en la edición celebrada en este año se estableció una comisión, donde estaba el cantante Rayden, para animar y seleccionar un mejor plantel de aspirantes en la cita pre-eurovisiva. Surgieron candidaturas como Almácor, Sofía Coll, María Peláe, Angy Fernández o St. Pedro que ofrecieron interesantes temas. El público se decantó por Zorra, con polémica por su título, que no ha calado en los eurofans. Lograr un Top 10 esn este año sería ya un buen premio.

El orden de la segunda semifinal de Eurovisión (La 1, 21.00)

¡Así ha sido la actuación de @Nebulossa_of en el ensayo de la segunda semifinal que se hace para el jurado!🔹 Disfruta de este minuto EN EXCLUSIVA de #ZORRA en Jury Show y un minuto adicional en @rtveplay. #12PointsSpain #Eurovision2024 pic.twitter.com/pLBBtjkX5I — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 8, 2024

1 Malta, Sarah Bonnici. Loop

2 Albania. Besa Kokëdhima. Titan

3 Grecia. Marina Satti Zari.

4 Suiza. Nemo The Code

5 Chequia. Aiko Pedestal

6 Francia. Slimane Mon Amour

7 Austria. Luna We will rave

8 Dinamarca. Saba Sand

9 Armenia. Ladaniva Jako

10 Letonia. Dons Hollow

11 España. Nebulossa. Zorra

12 San Marino. Megara 11:11

13 Georgia. Nutsa Buzaladze Firefighter

14 Bélgica. Mustii Before the party’s over

15 Estonia. 5miinust & Puuluup (Nendest) narkootikumidest ei tea me

16. Italia. Angelina Mango La noia

17 Israel. Eden Golan Hurricane

18 Noruega. Gåte Ulveham

19. Países Bajos Joost Klein Europapa.

Francia, España e Italia intervienen esta noche como exhibición. Están clasificadas para la final.

Se clasifican diez de las aspirantes a la final y las favoritas de esta noche son Suiza, Grecia, Israel y Países Bajos