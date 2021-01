James Costos timonea el futuro de ficción de Secuoya

El que fuera embajador de EEUU en España durante la etapa del presidente Obama, James Costos, ha presentado su primera propuesta general de proyectos al frente de Secuoya Studios. La productora de origen andaluz nacida en Granada ha hecho su puesta de largo en el sector con una serie sobre el personaje El Zorro como propuesta principal.

Se han adquirido los derechos del personaje literario de Johnston McCulley y será el cineasta Javier Ruiz Caldera (Anacleto agente secreto) como encargado de laprimera temporada del justiciero misterioso en tiempos de California como territorio mexicano. Es el primer héroe hispano, latino, en el cine de Hollywood y Antonio Banderas protagonizó una doble mejorable revisión entre los años 90 y 2005. El nuevo El Zorro contará con una rival femenina.

Costos, que estuvo vinculado a HBO (a él se debió el interés de la plataforma por las localizaciones españolas de Juego de Tronos), desea que Secuoya Studios se convierta en líder de la producción audiovisual en español, como también expuesto el presidente de la compañía, Raúl Berdonés.

El sello espera contar con unos 35 proyectos al año y una factuación que podría rondar los 125 millones de euros en el plazo de cinco años. Secuoya cuenta con instalaciones que cuando se completen reunirán en la sede de Madrid más de 140.000 metros cuadrados. Junto a la sede madrileña el equipo de Costos cuenta con dos oficinas en Estados Unidos y otras cuatro a lo largo de Hispanoamérica, en países pujantes en la ficción como Colombia, México o Chile.

Supernormal, serie de comedia para Movistar+ con Miren Ibarguren y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, es uno de los proyectos grabados en España y está en preparación una ficción sobre los viajes de Colón, The School of the Americas y basada en la novela La pérdida del paraíso, de José Luis Muñoz.

Las novelas del comisario Leo Caldas, personaje de Domingo Villar;la adaptación de Terra Alta, premio Planeta de Javier Cercas;el cómic La mala leche, de Henar Álvarez, son otras de las propuestas, junto a La Isla, que se grabará en la isla de Pascua, coproducción chilena; y una serie de terror a cargo de Jaume Balagueró están en preparación. En cuestión de películas Secuoya Studios tiene cinco títulos nuevos en su catálogo.