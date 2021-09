José Luis García-Pérez: "Este capítulo en Mallorca es un western"

Este actor sevillano está en racha, tras grabar el capítulo de The Mallorca Files tuvo que parar por la pandemia (aunque desde su casa grabó Diarios de la cuarentena) y a continuación ha encadenado dos series para Netflix. José Luis García-Perez también fue el rey Fernando Ien la serie El Cid antes de grabar el episodio de la ficción detectivesca The Mallorca Files de la BBC que emite los martes por la noche Cosmo con su segunda temporada.

–La muerte de su rey en El Cid fue agónica, digna de un bético le dijeron sus amigos.

–Ja, ja. Agónica, pero disfrutamos mucho haciendo todas esas escenas. Esos capítulos los dirigió una gran cineasta, Arantxa Etxebarría (Carmen y Lola). Dedicamos mucho tiempo al desenlace de la primera temporada. Estudiamos el posible veneno y las secuelas, dolores, de esa sustancia.

–Era un muerto en vida.

–Era una forma diferente de tratarlo. El Cid ha ido creciendo y es un éxito de Amazon Prime Video en todo el mundo. La primera temporada era más para presentar todo el contexto histórico y en la segunda dejar volar al protagonista, más maduro. Es un proyecto que me parece muy original y si no, no hubiera estado ahí.

–¿Le llegó el proyecto de The Mallorca Files por El Cid?

–Echo la vista atrás y parece que todo ocurrió hace ya muchos años. Estaba previsto que tras El Cid se afrontara el rodaje de The Mallorca Files, terminamos y se paró todo por la pandemia, con la serie estadounidense de Netflix que tenía previsto, In front the cold, ya grabada y de la que puedo contar poco.

–¿Desenvolverse en inglés ha sido fundamental para que le llegaran estos proyectos?

–Por supuesto. Y domino el inglés gracias al empeño de mis padres cuando era pequeño. Ahora me abre oportunidades en la interpretación. He conectado un año entero con series en inglés entre la de la BBC y la de Netflix. Ahora estoy con una serie española para Netflix, Baruca.

–Aunque hablemos de una nacionalidad, las series abarcan ahora todo el mundo...

–Los proyectos ahora son globales. Y tenemos un mercado gigantesco de habla española que es más accesible que nunca para trabajar en él.

"Todos hablamos en la serie en inglés, pero con acento español"

–¿Cómo surgió participar en The Mallorca Files?

–En cada capítulo invitan a actores españoles. Los dos protagonistas son maravillosos. El capítulo al leerlo me fascinó porque es un western. Somos como unos vaqueros. Por este rodaje fui de los primeros en volar con mascarilla, meses antes del confinamiento, porque notaba que algo grave estaba pasando. Me confiné días antes por lo que me contaban los compañeros. Me compré una caja de mascarillas en una farmacia de Palma y seguramente me libré de la enfermedad en alguno de aquellos vuelos.

–¿Cómo es su personaje?

–Soy un capataz en una finca de caballos, en un rancho, donde sucede un asesinato. Él será el encargado de ayudar a buscar al criminal, montados a caballo, porque ha huido por el interior de la isla.

–¿Su acento es neutro en inglés?

–Todos hablamos en la serie en inglés, pero con acento español, que se perciba que somos de otro país. Los españoles deben tener cierto deje para ilustrar que son nativos.

–¿Toda esta serie de la BBC se graba en Mallorca?

–Al completo, por la Sierra Tramuntana, la costa. Es una serie amable, muy divertida y un canal como Cosmo es un soporte perfecto. Es un éxito en la BBC.

"Baruca, para Netflix, la estamos rodando en Madrid, con mucho exterior"

–¿Cómo son sus protagonistas?

–Dos actores maravillosos. Es una serie detectivesca con fondo de comedia y forman una pareja excelente. Con Julian Looman, que interpreta al agente alemán, mantengo contacto todas las semanas. Elen Rhys es una actriz galesa magnífica. En mi capítulo participan otros dos actores españoles Antonio Valero y Paulina Gálvez.

-¿Y como vivió el confinamiento, a la espera de la serie de Netflix?

-Me dio tiempo a hacer una serie con el móvil en mi casa, Diarios de la cuarentena, en La 1. A veces sin tiempo, pese a todo, por el pequeño de casa. Trabajando con el ordenador, cruzándonos con el trabajo de otros compañeros Tuvimos dos meses de actividad en casa. El proyecto In front the cold tuvo que esperar. Es una serie estadounidense con un reparto internacional, con actores rusos, chinos. Baruca (una serie carcelaria con Luis Calejo y Alberto Ammann) la estamos rodando en Madrid, con mucho exterior.