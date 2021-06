El joven cardiólogo, que no pudo entrar en su día en MasterChef por la crisis sanitaria del coronavirus, ha sufrido un inesperado frenazo. De la revolución que supuso su ingreso en el concurso hemos pasado a una etapa de distracción y tonteo con su compañera Ofelia, que le valió una sonada bronca a esta última por parte de Jordi Cruz.

Tras ganarse el favor de los jueces con su plato la pasada semana, así como el beneplácito del público y de algunas de sus compañeras, el concursante murciano no ha sabido ratificar las magníficas impresiones que causó su entrada en el talent culinario. Tampoco han ayudado sus compañeros que en la prueba del robo de ingredientes ya mostraron su animadversión hacia el joven médico, en una edición donde se avistan pocos avances y los aspirantes están más pendientes de lo que hace el otro que de su propio cometido.

Si algo ha caracterizado a MasterChef desde sus inicios ha sido la capacidad que tiene el programa para generar personas con marca a las que relanza posteriormente, un aspecto que parece tiene ya impregnado en vena el joven cardiólogo. Ha llegado pisando fuerte, pero tiene que mejorar algunos aspectos para ratificar las buenas sensaciones del inicio. Debe centrarse, asimilar los halagos y crear su propio camino.

Su compañera Ofelia, que no se cortó un pelo a la hora de describirlo la pasada semana, ha continuado con el proceso de tonteo. Esa actitud mientras los jueces valoraban el plato de Fran hizo estallar a Jordi Cruz. "Y te veo a ti -Fran- con tantas ganas que en esta edición si hay alguien que se merece el título de caballito ganador eres tú. y Ofelia no pongas esa cara. Puedes estar como te dé la gana, pero él está centrado en cocinar, en aprender, en evolucionar y tú en ligar con José". Una bronca que salpica de manera indirecta al joven cardiólogo, que tendrá que centrarse en los fogones para no seguir avivando un tonteo que puede frenar sus aspiraciones en el concurso.

José Abellán, de 34 años de edad y natural de Murcia, trabaja como cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa María del Rossel de Cartagena. Su sueño de ingresar en MasterChef se truncó porque se contagió de coronavirus. Cuando se recuperó optó por seguir en su trabajo, justo cuando el país se encontraba en el punto más alto de la tercera ola de la pandemia.

La mejora de la situación sanitaria y el avance del proceso de vacunación le han brindado una segunda oportunidad en el talent culinario. El aspirante quiere aplicar su experiencia como médico en la cocina. Uno de sus principales objetivos es demostrar que se puede cocinar rico, bien y de forma saludable. Su intención pasa por concienciar a la gente de la importancia de llevar una alimentación y estilo de vida saludable con el fin de evitar algunas enfermedades.

Su cuenta de Instagram no para de sumar seguidores. Ya acumula más de 15.000, una cifra que seguirá aumentando en los próximos días. Aún así, José ya contaba con un importante arsenal de followers, a los que informa e intenta concienciar a través de una alimentación y estilo de vida saludable saludable, así como la práctica de ejercicio físico.