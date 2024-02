Julio Iglesias es el último fichaje de Netflix

Habrá mucho que contar, aunque todo estará bajo el control del narrador. Julio Iglesias sigue los pasos de Luis Miguel para tener una serie biográfica en Netflix. La plataforma ha anunciado este proyecto de cara a este año, con una apasionante vida de superación, mucho lujo, mujeres y bastantes rostros famosos. ¿Qué pasó en su relación Isabel Preysler y con los hijos que tuvo con ella? La biografía en Netflix promete revelar detalles de esta carrera internacional del español más conocido durante décadas. Sus años recientes no están siendo apacibles.

Netflix ha anunciado este acuerdo con Julio Iglesias y el artista participará en el proceso creativo de la ficción "donde contará todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical".

Pese a anunciarse hoy la serie se encuentra ya en fase de desarrollo y contará "cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático, y cómo llegó a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia", relata la plataforma. "A lo largo de sus más de 55 años de carrera, Julio Iglesias ha grabado y cantado en 12 idiomas y ha conectado a los fans de todo el mundo, convirtiéndose en el primer artista español con alcance universal que consiguió que sus canciones se cantaran en todo el planeta", es el punto de partida de esta ficción.

Es la historia del hijo de un doctor de vida liberal, portero en los juveniles del Real Madrid que debido a un accidente tuvo que cambiar el fútbol por una guitarra y la fama se la abrieron el Festival de Benidorm y posteriormente Eurovisión, hasta ser un cantante personal, ídolo romántico y emblema de la música comercial en español.

"Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos, fue suficiente para convencerme de que era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida", declara Julio Iglesias sobre esta propuesta.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix explica que Julio Iglesias "ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta".

La serie se fijará en los artistas que intervinieron en dueto con Iglesias: Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Placido Domingo, Charles Aznavour o Johnny Hallyday.