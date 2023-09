Karlos Arguiñano te lo aclara, ¿dónde se come mejor, en casa o en un restaurante?

Desde este lunes comienza la temporada alta televisiva con todos los espacios en directo en acción. Y también se van a poner en marcha lo que son en semi-directo, como el de Karlos Arguiñano. El espacio del cocinero es el más veterano en la parrilla diaria en estos momentos, desde 1992 (cinco años antes de Saber y ganar, aunque ha cambiado en tres ocasiones de cadena). Se graba en el mismo día, horas antes, así que todos los comentarios de Arguiñano sobre actualidad están 'calientes' como las propias recetas y al grabar a diario el cocinero y su equipo mantienen el pulso. Para servir en frío, mejor sólo las ensaladas, opina Arguiñano.

Ante una nueva temporada, el chef de Zarautz volverá a insistir en sus premisas de cocinar bueno, rico y sano en casa, con consejos de nutrición y siempre con la intención de ensalzar la calidad sincera de los productos españoles, en especia el aceite de oliva virgen extra andaluz, uno de los tesoros de nuestra cocina.

A sus 75 años Karlos Arguiñano sigue en antena (y a su lado su hijo Joseba y su hermana Eva) y con todos sus hijos entregados al negocio familiar, supervisando con toda la confianza el hotel y restaurante que lleva su apellido. El cocinero cuenta además con su propia productora, Bainet, a unos kilómetros de su casa. Antes de grabar cada día se pega su buena caminata y se toma un café sin azúcar.

Ante la pregunta inevitable, que casi a diario le hacen, de si se come mejor en casa que en un restaurante, Arguiñano, que es empresario de hostelería es tajante: se come mejor en casa. Es decir, se come mejor a diario en el hogar con el tipo de recetas de su programa, platos de elaboración sencilla, con materia prima fresca y con más presencia de verduras que de carne, sin olvidar que el pescado ha de estar presente al menos dos veces por semana. En casa se come "rico, rico", como ha subrayado siempre sobre las recetas del programa, a buen precio. A cambio hay que dedicar tiempo. "Si no tienes una hora al día para cocinar es que eres más que el presidente del Gobierno", ha señalado más de una vez con humor. Dejando las cosas preparadas en la noche anterior cocinar también es mucho más sencillo.

Por supuesto que como cita Arguiñano, en casa se puede comer mejor, dedicando tiempo a la cocina, pero también hay que ir a los restaurantes para aprender y para saborear. La hostelería, ir a un bar o a un restaurante, como motivo de encuentro de la familia, para estar en pareja o con amigos, es también un tiempo necesario que hay que disfrutar cada semana.

En todo caso, aunque se coma en casa o en los restaurantes, Arguiñano lo que quiere que destierren son los precocinados y los ultraprocesados. Con cocina en casa con ingredientes traídos del mercado se pueden hacer mejor, y con menos calorías, todos los platos elaborados que hay en las secciones de precocinados o congelados. Ese es el consejo clave de Karlos Arguiñano: cocinar en casa siempre que se pueda y con productos frescos. Precocinados, lo menos posible.