Esta es la Lady Di de 'The Crown'

La joven actriz británica Emma Corrin interpretará a Diana de Gales en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix The Crown, según informa la plataforma.

Corrin se unirá a un elenco que contará con Olivia Colman, en el papel de reina Isabel II y con Tobias Menzies como príncipe Felipe de Edimburgo, que vienen a sustituir a Claire Foy y Matt Smith, la pareja en las dos primeras temporadas. La tercera tanda de The Crown, que se ha rodado en parte en la provincia gaditana, aguarda estreno a lo largo de este año. La cuarta llegaría como muy pronto en otoño de 2020, para descubrir así a esta Diana de Gales.

Corrin es una actriz poco conocida que interpretó un pequeño rol en la serie Grantchester y que este 2019 debutará con papel protagonista en la serie Pennyworth y en la gran pantalla con la cinta Misbehaviour.

"Más que emocionada y honrada de unirme a The Crown en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista", confiesa Corrin en un comunicado de Netflix.

"La princesa Diana fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Tener la oportunidad de explorarla a través de los guiones de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional, y me esforzaré por hacerle Justicia", añade.

Morgan, el creador de la serie, destacó, por su parte, que "además de tener la inocencia y la belleza de la joven Diana, Corrin también tiene, en abundancia, el rango y la complejidad para retratar a una mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima a convertirse en la mujer más icónica de su generación".

Scully como Margaret Thatcher

Corrin interpretará así durante la cuarta temporada el inicio de la relación entre Diana Frances Spencer y el príncipe Carlos de Inglaterra, casados entre 1981 y 1996 y de cuyo matrimonio nacieron los príncipes Guillermo y Enrique. Diana, murió en un accidente de tráfico que conmocionó a la opinión en pública en París en agosto de 1997.

Además de Colman y Menzies, en la tercera temporada de The Crown también debutarán Emerald Fennell interpretando a Camilla Parker Bowles y Gillian Anderson (sí, Dana Scully en Expediente X) en el rol de la ex primera ministra Margaret Thatcher.