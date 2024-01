Lista con servicios y apps para ver canales de TDT gratis en tu TV

En los hogares cada vez es más frecuente que se vean uno o más plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime o HBO, pero también hay quienes disfrutan viendo los canales y los programas que se emiten en la TDT. Por esta razón hay que buscar alternativas si no se tiene antena, por ejemplo. A través de internet se puede consumir este tipo de televisión sin ningún tipo de problemas.

Lo principal que hay que tener en cuenta que se necesita internet, sin este elemento no habrá forma posible de poder ver la TDT. Hay que saber que no todas las páginas web de las cadenas españolas funcionan fuera del país. De manera que si se quiere ver TVE o Telecinco, es posible que haya un bloqueo de emisión. La solución más rápida sería usar una VPN, que permita cambiar la ubicación y seleccionar España. No siempre funciona, por lo que no es la mejor forma de ver la TDT.

Existe una aplicación que permite a los usuarios ver todos los canales de la TDT. Se trata de TDTChannels que funciona por medio de la reproducción de listas IPTV que permite disfrutar de todo tipo de canales en cualquier dispositivo compatible. En la actualización de esta aplicación se han notificado que algunos canales han desaparecido y hay otros nuevos, tanto en radio como en televisión.

Para poder disfrutar de esta aplicación, el televisor que tiene que estar en casa debe ser una Smart TV o incluso desde un dispositivo Android o iOS. Se han añadido en la tv: GH DUO 24h, CarnavalSur, 101TV Costa del Sol. Se han actualizado: Newsmax TV USA, Stadium USA, RASD TV. La actualización en cuanto a radio han sido: RNA Andorra, AM Andorra, LOS40 Argentina. Los eliminados de la televisión son: GH VIP 24h, Onda Gran Canaria TV, Canal Sur Navidad. TDTChannels es una aplicación que se puede obtener de manera totalmente gratuita a través de Google Play Store y App Store, aunque también se puede conseguir su archivo APK para instalarla en dispositivos Fire TV. En ordenadores se puede acceder a su contenido a través de su página web. El proyecto ofrece cientos de canales de forma gratuita, funcionando a modo de agregador de canales y utilizando una lista IPTV para almacenar todos esos canales a través de su aplicación.