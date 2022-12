Loles León ajusta cuentas con José Luis Moreno y homenajea a Paloma Cuesta

Marcharse de Aquí no hay quien viva, que era la serie del momento (no, era la serie de la década) y tener que cerrar una etapa que era feliz y lucida para todos fue un trance doloroso para todos. Loles León reclamaba al productor ejecutivo, José Luis Moreno, el caché que tenía como actriz y que no había sido atendido por la cerrazón del cuestionado directivo.

Loles había aceptado en el verano de 2003 entrar en el proyecto de Aquí no hay quien viva, una comedia coral para las noches de los domingos en Antena 3 con la condición de cobrar menos de lo habitual y subir el sueldo si la ficción funcionaba. La serie de los vecinos no sólo funcionaba sino que fue un gran éxito.

La pareja formada por Paloma y Juan Cuesta, León y José Luis Gil, fue uno de los hallazgos de una serie de bajo coste en cuanto a intérpretes y que descubrió y lanzó a Fernando Tejero, Mariví Bilbao, Eduardo Gómez o (mucho más adelante) Nacho Guerreros, y recuperó a figuras de la talla de Emma Penella o Gemma Cuervo.

Loles exigió durante tres temporadas que José Luis Moreno atendiera sus reclamaciones económicas, para pesar de los dos productores-creadores, Laura y Alberto Caballero, sobrinos del ventrílocuo. El productor ejecutivo no sólo rechazó la pretensión de la actriz sino que decidió despedirla.

Como recuerdan los espectadores de Aquí no hay quien viva (lo recuerdan y lo ven, en nuevos visionados a diario en las plataformas) Paloma fue 'asesinada' para que Loles León dejara el rodaje. En un forcejeo entre los tendederos, la mujer de Juan Cuesta se precipitaba al patio en una discusión con la Hierbas, Isabel Ordaz. La humillación para Loles no sólo fue abandonar así a su papel sino que durante años posteriores Paloma era un off recurrente al estar en coma en el hospital y el disparate fue ya 'resucitarla' y aparecer de espaldas, utilizando frases grabadas del personaje. Una vergüenza y chapuza para no pagar lo que se merecía la actriz.

Los hermanos Caballero limaron asperezas con Loles León cuando el siguiente proyecto, La que se avecina, estaba avanzado y sin la presencia ya, al cabo de las temporadas, de José Luis Moreno en la dirección.

Loles, como Carmen, madre en la ficción de Miren Ibarguren, regresó a La que se avecina y ha proseguido en esta temporada 13 donde la serie de Telecinco tiene muchos ingredientes de la originaria en Antena 3, arrebatada cuando la productora de Moreno fue adquirida por Mediaset.

La actriz y guionistas han querido homenajear a Paloma Cuesta recordándola en el quinto capítulo, un escueto diálogo entre doña Fina (Petra Martínez) y Carmen (Loles León). Están oyendo poniendo la oreja en la puerta de la vecina noble del edificio.

-Hay que poner más la oreja. Radio Patio siempre funciona (recomienda en un cuchicheo el personaje de Loles).

-Había una serie que iba de eso...

-Yo dejé de verla cuando tiraron a Paloma Cuesta por la ventana... pobrecilla (se lamenta Carmen).

Un pequeño homenaje que para la actriz es un reconocimiento a uno de sus papeles más aplaudidos por el público e incluso un exorcismo sobre los malos momentos vividos en aquel despido que hubiera sido fácilmente evitable.

Aquí no hay quien viva sigue siendo un éxito en las plataformas y sus creadores han mostrado así complicidad y reconocimiento a la ficción que dio paso a este longevo fenómeno de La que se avecina.