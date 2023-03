Miguel Bosé se quedó sin voz por una enfermedad que nadie sospecharía

Miguel Bosé nunca dejó indiferente al público. Y ahora, que no pasa por su mejor momento, tampoco. En El Hormiguero contó aspectos personales que sólo se habían dibujado a sus espaldas y aclaró porque se quedó sin voz. Regresará a los escenarios pero tras ocho años dando la vuelta al mundo no hubo un médico que diera con la tecla. No eran los pulmones, ni el corazón, ni los intestinos...

Pablo Motos recibía a la estrella con motivo de su serie biográfica Bosé, que se ha estrenado en España en SkyShowtime. El actor y modelo Iván Sánchez lo interpreta en su madurez y el joven intérprete José Pastor, que acudía con él al programa, lo encarna en su juventud, cuando es descubierto en Esta noche... Fiesta, de José María Íñigo en 1977. En principio Bosé creía que las canciones entonadas por Pastor eran play back con sus discos pero ha sido el actor el que "ha clavado" la voz de Miguel, "con unos graves muy difíciles".

En aquel programa de Íñigo, actuando antes sus padres (Lucía Bosé lo apoyaba, Luis Miguel Dominguín era muy reticente), pasó de ser "Miguelito" a ser "Miguel Bosé". En verdad nunca en la historia de la canción en España una actuación de una noche en TVE nunca fue tan decisiva. Los apellidos, dice ahora, no le ayudaron a eclosionar ni a ser quien fue.

Y pese a que en esos momentos parecía que la madre del cantante era cariñosa con su respaldo tan sincero hacia su hijo y su padre parecía renegar de él ante las cámaras, Miguel Bosé ha revelado que la relación con ellos terminó siendo al revés. "Mi padre en principio no me quería, pensaba no era un heredero digno y me trataba mal", describe. Sin embargo, casi tal como ha sucedido con los 'Cordobeses' al cabo de los años se reencontraron y descubrió a un padre "con ternura, divertido, con una calidez increíble". Le fascinó esa relación.

La bisexualidad de Miguel Bosé

Durante años Miguel Bosé esquivaba hablar, ni siquiera aludir aunque fuera tan evidente, sobre su bisexualidad. "En la discográfica no querían que lo dijera. En España esas cosas no se podían hablar abiertamente", recordó anoche, confesando que cuando salía "pillaba cacho de una lado y de otro" y tenía que fingir de cara a las fans por exigencias de la compañía de discos. Reconoce que cuando surgió el bulo de que había muerto por sida, a finales de los 80, existía la intención de que fuera forzado a admitir que era homosexual aunque su mejor amante fue una mujer, Gianina Faccio.

Lo más desconcertante de anoche, que ya es decir, ante todo lo vertido por Miguel Bosé, admitiendo de nuevo los graves problemas que tuvo con la adicción con las drogas, fue la pérdida de la voz hace ocho años que lo dejó sin aparecer en los escenarios. Tras visitar a foniatras y todo tipo de otorrinos y médicos del aparato respiratorio por medio mundo finalmente todo se debía a una muela. Sí, según Miguel Bosé, la complicación de una sinusitis le afectó al cabo de los años a la laringe, tomando otros órganos, y fue extraer la muela que extendía la infección y regresar la voz.

Los momentos en los que Miguel Bosé entró y dejó el mundo de las drogas #BoséPastorEH pic.twitter.com/cDqTtIfEkJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

Con la debida recuperación en 2024 volverá a los escenarios, asegura, mientras va mejorando en su expresión tal como quiso incidir anoche ante Pablo Motos.

Restaba hablar del covid, porque El hijo del Capitán Trueno estaba por la labor de hablar de todo. Quiso insitir en que no vacunarse era su decisión y opinión aunque eso fuera ganarse muchos enemigos. "Con un solo tuit" tuvo a todos los partidos en contra. No se arrepiente. Es Miguel Bosé en su esencia.