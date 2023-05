Moisés Laguardia: su relación con Orestes y una madre que hace de Roberto Leal

Moisés Laguardia es un viejo conocido de Pasapalabra. El concursante es uno de esos rostros que salen y vuelven a entrar en el programa. Así lo ha hecho hasta en cinco ocasiones contando la etapa actual. Tras derrotar a Alejandro en la silla azul, se convierte en el nuevo rival de Encarni, que va camino de la treintena de programas consecutivos y será una contrincante de entidad para el nuevo concursante.

“Más que nervios, es la emoción de tanto tiempo deseando estar aquí, es lo que voy a tener que controlar”, ha reconocido a Roberto Leal. El concursante, de 37 años y natural de Alfaro (La Rioja), es licenciado en Economía y trabaja como contable. Ha participado en varias ocasiones en Pasapalabra. Su primera incursión en el concurso tuvo lugar en diciembre de 2014 con un total de nueve programas que le permitió embolsarse 9.000 euros. Estuvo en un campeonato especial en verano de 2016. Un año después, tras empatar contra Pablo Díaz, se ganó la posibilidad de volver a concursar. En 2018 fue su etapa más duradera en el concurso permaneciendo durante dos meses. Un total de 37 programas que se tradujeron en 33.600 euros.

Desde aquel momento ha continuado con su preparación con el objetivo de regresar. A través de las redes sociales lo hemos podido ver enfrentándose a Luis de Lama ante la atenta mirada de Orestes Barbero, uno de los concursantes más queridos de la historia del concurso.

Una de las anécdotas que más ha llamado la atención de los espectadores ha sido la curiosa forma con la que se ha preparado a conciencia desde su casa. El riojano ha desvelado que una persona muy especial le ha servido de gran ayuda durante todo este tiempo. “Me he llevado muchas horas preparándome con mi madre. Me suele repasar la lección siempre”, ha contado a Roberto Leal sobre la inestimable ayuda de su madre, Pilar. “Que ella venga cuando quiera y yo me cojo un día o dos de asuntos propios”, le ha replicado el presentador.

Preguntado sobre qué haría si consiguiese hacerse con el bote del programa, Moisés ha explicado que solucionaría cosas de su vida y en cuanto a opciones de ocio ha reconocido que le gustaría asistir a un partido de los Colorado Avalanche en la NHL.