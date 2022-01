Natalia Verbeke: "'Todos mienten' es una serie que va enganchar al público"

Movistar+ ha lanzado una nueva serie de intriga bajo el título Todos mienten. Está compuesta por seis episodios que ya están disponibles para su visionado bajo demanda. Una de las protagonistas de la serie es Natalia Verbeke (El pantano, Los Serrano, Doctor Mateo). La actriz hispano-argentina encarna el papel de Ana, una madre que atraviesa una grave crisis matrimonial y que lucha con uñas y dientes para proteger a su hijo. Verbeke comparte ficción con actores de la talla de Miren Ibarguren, Irene Arcos, Eva Santolaria, Ernesto Alterio o Amaia Salamanca.

–¿Qué se van a encontrar los espectadores de la serie Todos mienten?–Es una serie que les va a atrapar, enganchar y sobre todo se van a divertir muchísimo con ella.

–Las mentiras son el eje central de la serie. Conforme van ocurriendo los hechos más mentiras se descubren…–La serie es como un juego de domino. Cuando cae la primera ficha empiezan a salir los secretos y las mentiras de unos personajes que viven vidas aparentemente perfectas. Comienzan a caerse todas las fichas, y finalmente se convierte en una especie de puzle donde el espectador tendrá que ir encajando las piezas, pero será una tarea complicada porque nadie dice la verdad y las mentiras proliferan por doquier.

–La serie transcurre en Belmonte, una urbanización de lujo, donde parece que todo es idílico y no ha ocurrido nada, pero la realidad de las familias que allí conviven no es así…–La urbanización en la que transcurren los hechos de la serie se ha convertido en una casa de muñecas, donde aparentemente todo es correcto y feliz. No obstante, son personas con problemas como todo el mundo, que no se atreven a pararse un momento a pensar si son felices o no porque viven una vida cómoda y adinerada. Si todo sigue igual no van a tener problemas, pero no se plantean dar un paso más allá para acabar con su insatisfacción.

–¿Cómo lleva Ana, su personaje, que su hijo se acueste con su mejor amiga y la posterior filtración del video?–Fatal. Imagínate para matarla. Como madre lo lleva muy mal, es terrible. Y como amiga es una traición muy dolorosa para ella, porque su mejor amiga se ha acostado con su hijo. Ese hecho cambia de manera radical la vida de Ana, cuyo objetivo será proteger a su hijo a toda costa.

–¿Cómo es la vida de Ana antes de que su mejor amiga se acueste con su hijo y se haga público el vídeo del acto sexual? –Es una mujer entregada totalmente a la educación de sus hijos, lleva adelante la vida diaria de su casa y se dedica a colaborar en el colegio y en el AMPA en todo lo que está a su alcance. Ella tenía una vida social muy organizada, en un entorno idílico en el que no falta ninguna prestación.

–¿Se siente Ana culpable por la educación que ha dado a su hijo?–Sí. Ella como madre coraje que es y responsable de la educación de su hijo se siente culpable de todas las acciones negativas que su hijo protagoniza. Y la verdad es que todas esas acciones no son responsabilidad absolutamente suya. Pero le viene bien eso para no tener que preocuparse de sí misma.

–¿Cómo lleva Ana el sentimiento de culpa que lleva dentro de sí?–Mal, es una mujer que vive desbordada, atacada y en un sufrimiento continuo porque siente que no acierta con sus decisiones y con la educación de su hijo mayor.

–La serie va de mentiras y precisamente la gran mentira es su matrimonio con Diego…–Claro, el matrimonio está muerto desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como se han casado y han formado una familia junto a sus tres hijos parece que tienen que estar juntos toda la vida. Ana lleva una vida cómoda y aguanta la crisis matrimonial con Diego para no alterar ese orden. Ella soporta la monotonía de su matrimonio sin plantearse la posibilidad de una separación.

–¿Qué aprendizaje podríamos extraer de la serie Todos mienten? –La serie plantea una reflexión sobre el uso de las redes sociales, el peligro que pueden llegar a tener los juicios populares, los abusos y la importancia de las segundas oportunidades en la vida.

–¿Existe alguna similitud entre el personaje de Ana y Natalia Verbeke? –La verdad es que no. Tenemos vidas muy distintas Ana y yo. Aunque creo que te puedes llegar a sentir identificado con los personajes en las diferentes situaciones que se exponen en la serie. Ante una situación como la vivida por Ana, seguramente reaccionaría igual que Ana y tendría odio a mi amiga. Afortunadamente no he tenido que vivirlo.

–¿Cuáles son los proyectos futuros en los que le podremos ver? –Estamos con los ensayos de una obra de teatro que estrenaremos en el Teatro Infanta Isabel de Madrid en el mes de marzo. Se llama El tercer cuerpo y está dirigida por Claudio Tolcachir.