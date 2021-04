Pablo Iglesias quiere tener su propio 'Al rojo vivo' en la TV

Jaume Roures, empresario independentista que está al frente del conglomerado audiovisual Mediapro (desde series y concursos como Atrápame si puedes o programas como El intermedio o Zapeando), comercializadora de los partidos de la Liga y de otras competiciones, está cerrando con Pablo Iglesias la creación de un programa por si el ex vicepresidente sale por completo de la política de cara a la cita electoral del martes en Madrid, donde sus perspectivas no son halagüeñas.

Después de enfrentarse en estos días con líderes matinales de la radio como Carlos Herrera o Jiménez Losantos, buscar bronca con Ana Rosa Quintana (se han acusado mutuamente de ser "fascistas") incluso Pablo Iglesias ha arremetido contra uno de los periodistas que más cancha le ha dado en todos estos años, Antonio Garcia Ferreras, director editorial de La Sexta y al frente de Al rojo vivo.

Tal como hiciera en el ámbito on line con La Tuerka, Iglesias quiere volver a la polémica, el debate y la influencia ideológica a través de los medios, que es un hábitat donde está más a gusto. Un Al rojo vivo morado con Pablo Iglesias sería el deseo del todavía líder de Podemos para ver los toros de la barrera y lanzar sus ideas sin tener que desgastarse con la gestión.

Jordi Évole es otra de las referencias de Pablo Iglesias y tampoco le desagradaría hacer periodismo de investigación.

La diputada por Cádiz Noelia Vera Ruiz-Herrera también formó parte de La Tuerka y podría seguir de nuevo los pasos tras Iglesias cuando concluya la legislatura.