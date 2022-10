Paz Padilla homenajea a Jesús Quintero: “Todos teníamos nuestra oportunidad para hacernos escuchar”

El mítico periodista, conocido como el rey de los silencios, va a ser recordado por su carácter, sus entrevistas a todo el panorama social del momento y su forma distendida y divertidas de hacer las cosas. Considerado como un maestro del periodismo español, el impacto en el país tras conocer su fallecimiento ha sido notable y numerosas personalidades han querido poner en valor la trayectoria de este gran periodista.

Alejandro Sanz, Paula Echevarría o Paz Padilla son algunos de los rostros conocidos que han querido dedicarle unas palabras. La actriz gaditana ha sido de las primeras en dejarle un escrito en sus redes sociales, donde agradecía a Jesús Quintero la oportunidad que le dio para expresarse en televisión. En su publicación, Paz Padilla recuerda su primera entrevista con él donde ella le confiesa un detalle muy íntimo de su vida con el que mucho se quedaron boquiabiertos. No se sabe si era su cercanía, su carácter tan especial o sus silencios los que impulsaban a todos sus invitados a hablar de sus secretos mejores guardados.

En su perfil personal de Instagram, Paz Padilla, le ha dedicado estas palabras “Una de mis primeras entrevistas y fue de la mano de un maestro. Jesús Quintero. Luego pasado los años pude trabajar bajo su batuta (La noche en Paz). Gracias por enseñarme lo que sé, por darme la oportunidad de oír tus reflexiones sabias y seguir tus consejos. Autor de una televisión diferente, con voz propia, autocrítica con capacidad de movilizar y cambiar conciencia. Donde le ponía el micrófono a triunfadores, inadaptados, desahuciados, potentados, artistas, indigentes y poderosos. Todos teníamos nuestra oportunidad para hacernos escuchar. Maestro nunca te olvidaré. Te quiero, avanza”. Donde pone de manifiesto el cariño que siente por él y lo necesario que ha sido su voz para el mundo del periodismo.

En la entrevista Paz Padilla le cuenta un episodio oscuro en su vida que hace poco recordó en el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya'. Durante su charla cuenta cómo le metió fuego a su casa cuando era pequeña. “Metí fuego a mi casa. Me metí debajo de la cama y prendí fuego al colchón. Salieron ardiendo las cortinas y mi madre, que estaba embarazada, al verlo, se puso de parto. La casa se quedó en cenizas. Me arrepentí mucho porque mi madre nos tuvo que repartir entre los vecinos y a mí me tocó una vecina que sólo ponía de comer lentejas. Todos los días, ya pasadas".

El talento del periodista onubense para desnudar el alma de todos los entrevistados no ha pasado desapercibido y no ha parado de recibir el reconocimiento de colegas, amigos, familiares o admiradores. A Jesús Quintero siempre se le recordará por sus programas como 'El loco de la colina' o 'Los ratones coloraos' donde ha recibido visitas de personalidades muy variadas a las que se han quedado grabadas en la retina de todos sus espectadores.