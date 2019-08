'Pequeñas coincidencias', la serie que hace el camino inverso

Es habitual que las plataformas de pago adquieran series que en su momento se emitieron en las cadenas en abierto para darles una segunda vida. La casa de papel, Merlí o Paquita Salas son algunas de ellas. Lo contrario es más extraño. No es tan frecuente que series españolas que primero se han emitido en plataformas de pago se emitan posteriormente en las cadenas generalistas. Esto es lo que va a ocurrir con Pequeñas coincidencias.

Aunque en el caso de la serie protagonizada por Marta Hazas el hecho de que primero se haya emitido en Amazon Prime Video y ahora se vaya a emitir en Antena 3 tiene una explicación de lo más coherente. Una de las productoras que participa en esta ficción es Atresmedia Studios. Tras ver la buena acogida que la serie dirigida por Javier Veiga, protagonista de la ficción junto a Hazas, tuvo en la plataforma de video, Antena 3 ha decidido que forme parte de su catálogo de series.

Todavía no tiene fecha de estreno pero desde la cadena llevan varias semanas anunciando que llegará próximamente. Todo apunta en que en cuanto empiece septiembre Pequeñas coincidencias será uno de los primeros estrenos de la temporada. Esta es una comedia compuesta por ocho episodios de unos cincuenta minutos de duración que ya ha renovado por una segunda temporada.

Sus protagonistas están en busca de una pareja con la que convertirse en padre y madre. A lo largo de los capítulos los personajes de Marta y Javier viven encuentros repletos de coincidencias con las que descubren si realmente merece la pena o no estar juntos. El último caso de serie de plataforma estrenada en una cadena en abierto fue el de Big Little Lies este verano en Antena 3. La serie de HBO no tuvo la acogida esperada en la cadena de Atresmedia.