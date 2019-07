Rosalía, en busca del primer MTV Video Music Awards para España

Rosalía, Alejandro Sanz y Enrique Iglesias son los españoles que han tenido el privilegio de estar entre los artistas nominados a los MTV Video Music Awards, un evento que reúne a prácticamente todo el panorama musical del momento y que es seguido por miles de personas, años tras año.

Desde 2011 no ha habido representación española en uno de las grandes citas musicales, y el palmarés español continua desierto. Este año Rosalía será la encargada de intentar romper esa barrera de 'simplemente' estar nominado. La cantante aspira a ganar los premios de 'mejor artista revelación', 'mejor coreografía' y 'mejor vídeo latino'.

La catalana, como millenial que es, anunció sus tres nominaciones a estos premios internacionales en sus stories de Instagram. La gala se celebrará el 26 de agosto en Nueva Jersey, en el Prudential Center.

Artistas españoles en los MTV VMA

Ella será la que tome el testigo de Enrique Iglesias que el último, en 2011, en ser nominado por "mejor artista latino" por Tonight aunque no llegó a conseguir el galardón.

Enrique Iglesias ha sido el artista español que más veces ha sido nominado a los MTV VMA, en 2002 tuvo dos nominaciones por " mejor vídeo masculino" con la canción Hero y también estuvo entre los seleccionados como "elección de los televidentes". No consiguió llevarse el gato al agua pero ocho años más tarde, 2010, volvió a ser nominado por "mejor video dance" por I like it, canción que interpretaba con Pitbull.

Alejandro Sanz fue protagonista junto a Shakira en los MTV VMA en 2005 cuando La Tortura obtuvo tres nominaciones, "mejor vídeo femenino", "mejor vídeo dance" y "elección de los televidentes". La gala terminó y se fueron con las manos vacías aunque lograron hacer historia cuando interpretaron La Tortura en directo, ya que fue la primera vez que se cantó una canción en español en la historia de las galas desde su creación.