Rosario Flores: "mi madre nació donde debía nacer para su arte"

Movistar + estrena el 28 de octubre Lola. Es un recorrido biográfico de cuatro capítulos sobre la artista jerezana Lola Flores que a su vez se convierte en un retrato del contexto histórico que le tocó vivir. Aunque ella ya expresó todas sus confesiones en El coraje de vivir, su autobiografía en Antena 3 pocos años antes de fallecer en 1995, esta docuserie del equipo de El Palmar de Troya (100 Balas, Mediapro), dirigida por Israel del Santo, analiza la vigencia de la figura de la mayor estrella española durante décadas.

Parte desde Jerez y Andalucía en los años 30 y 40 para desmenuzar el paisaje social y comprender el contexto artístico. Entre los testimonios, Alaska, C. Tangana, Rosalía. Sus hijas, Lolita y Rosario, y su hermana Carmen Flores han supervisado la producción que se presentó en el reciente FesTVal de Vitoria.

–Hay muchos jóvenes que han descubierto a Lola Flores ¿es el momento además para que los demás la redescubramos?

–No lo sé, me imagino que con el tiempo una figura como la de mi madre se va construyendo. Ella tenía una luz, una estrella, que iluminaba y sigue haciéndolo. Todavía me dicen “viva la madre que te parió” y yo me sigo sintiendo querida gracias a mi madre. Ahora ha cambiado mucho el mundo, las fuentes de la inspiración han cambiado, pero mi madre sigue siendo motivo de inspiración. Mi madre dio una lección de vida. En la serie se cuenta: ella quería ganar dinero para gastárselo en casa con su gente y comprarle un coche a mi hermano. Ella ganaba el dinero para disfrutarlo con su familia.

–¿Y usted, en resumen, como la ve?

–Era una persona iluminada desde el cielo. Era muy graciosa, luchadora. Sigue siendo una persona iluminada y a los que vean el documental les va a seguir dando una lección de vida. Mi hermamo le escribió la canción El coraje de vivir y vivía así: siempre como si fuera el última día.

–¿Qué le contaba de Jerez?

–Me contaba siempre que era la tierra donde el arte está por todos los rincones, donde payos y gitanos siempre han sido iguales. La tierra de Jerez es de gracia, talento y espontaneidad. Vas a Jerez y todo el mundo está sembrado. Mi madre llevaba en el corazón a su tierra y era la esencia de Jerez.

"Ella vivía por el arte y estaba encorajinada por irse de este mundo. Era consciente de ser de una forma especial"

–¿Y hubiera sido distinta de nacer en otra parte?

–Eso ya no lo podremos saber pero yo creo que nació en la tierra donde debía nacer para tener el arte, el temperamento y la gracia que tenía.

–¿Hay secretos aún por desvelar de ella?–Ella lo contó todo. No hay mucho más contar de nuevo. Ahora es el monmnto de que también cuenten los demás cómo era ella y como la ven hoy. Lola montaba un espectáculo con un guitarrista, un cantaor, un acompañante, mi tía. Y yo cuando me muevo lo hago con decenas de personas entre luces, sonidos, técnicos, músicos. Ella vivía por el arte y estaba encorajinada por irse de este mundo. Era consciente de ser de una forma especial.

–¿Era una persona ‘demasiado’ sincera?

–Yo no contaría todo sobre mi vida, pero ella sí lo hizo. No tenía pelos en la lengua e incluso desveló cosas que no debió decir. Ella no pensaba algunas cosas. Era auténtica y vivía el ahora. Tenemos anécdotas como en el programa de José María Íñigo. Y no sólo por el pendiente. Íñigo le preguntó por la mili de mi hermano y ella soltó que había hablado con alguien del ejército para que le dieran un mejor destino… A mi padre le daba algo.

–¿Os transmitió toda esa forma de ser?

–Somos unos privilegiados. Si no hubiéramos sido tan auténticos sus hijos no habríamos sido tan bien acogidos por el público. Y es difícil: a mí me costó muchísimo que se me reconociera sólo como Rosario Flores. Ser hija de Lola Flores es muy grande. Tuvo tres hijos que son tres artistas y aquí también tiene que ver la sangre de mi padre. Esos genes unidos son una bomba. Es importante la forma que tuvieron de criarnos, nos transmitían que ser artista era lo mejor del mundo, disfrutar de la música. Mi madre también disfrutaba con todo tipo de arte y con la comunicación. Ella quería ser joven para trabajar en todos los proyectos nuevos.

"Si ella hubiera visto que no éramos buenos nos lo hubiera dicho. Nunca nos habría engañado sobre nuestro potencial"

–¿De quién sería fan ahora?

–A mi madre le gustaba Michael Jackson y Stevie Wonder y ahora sería fan de todos los artistas innovadores. Cuando yo salí le impresioné y me decía que ella sería como yo en los tiempos que me tocó vivir. Si ella hubiera visto que no éramos buenos nos lo hubiera dicho. Nunca nos habría engañado sobre nuestro potencial. A ella no le gustaba decir que algo le había gustado si no era así.

–En la presentación de la serie le han preguntado por las tendencias sexuales que se vivían escondidas en otro tiempo ¿qué opinaba su madre?

–Mi madre era muy libre, pero yo era su hija pequeña y ella no me contaba nada de esos asuntos.

–¿Y se sorprende que su madre esté tan vigente como hace 25 años?–Hay jóvenes que me enseñan sus tatuajes con la cara de mi madre. La ves un momento en la televisión y te sigue llamando la atención. Ella es una fuente de fuerza, de energía y de amor.

–¿Temían que un documental no estuviera a la altura?

–No hay nada que pudiera surgir en una serie que me vaya a desagradar. Ella tiene el poder sublime de conectar y de ella sólo se puede tener un buen concepto. Ella tenía miedo de accidentarse, de no poder bailar, porque podía dejar en el paro a su gente. Se cuidaba mucho físicamente. Era miedosa con los aviones, las motos. Y sufría con nuestros desplazamientos, porque los tres éramos artistas y a la vez le dábamos preocupaciones porque cada uno estaba en una punta del mundo. Le marcó mucho la muerte de su hermano con 16 años. Tenía miedo a que a su alrededor pasara algo.