Sancho Gracia y el marido de Raquel Welch, pistola en mano, a su búsqueda en Almería

Raquel Welch, fallecida hace unos meses, era más que un sex-symbol en el año 1968. Era la anatomía que seducía a los espectadores de todo el mundo a partir de la foto fija de su bikini en la prehistórica Hace un millón de años. De hecho en Hollywood le acuñaron el apodo de El Cuerpo, tan políticamente incorrecto ahora, que fue su marca durante décadas. Atemorizada y expectante, esta antepasada de todos nosotros, aparecía en el churro peliculero de 1966 donde los humanos convivían con los dinosaurios.

Welch era El Cuerpo y estaba casada por entonces con Patrick Curtis. De soltera se llamaba Raquel Tejada, de padre boliviano de origen español, apellido con el que por entonces las grandes productoras no se entusiasmaban para contratar de oídas, y lo tomó de su primer esposo, con el que se casó a los 19 años, tuvo dos hijos y un divorcio al cabo de seis años de relación. El productor Curtis estaba con la mosca tras la oreja de su despampanante esposa así que se presentó en Almería cuando su esposa estaba rodando un western, 100 rifles.

Los celos del segundo marido de Raquel Welch estaban azuzados por el aviso de que su esposa estaba intimando de más con un actor español, un secundario de la película: Sancho Gracia. El actor, que ya superaba los 30 años, había llegado a España cuatro años antes tras un periplo por Uruguay, donde forjó su vocación como intérprete. Su padre había emigrado a Sudamérica para trabajar en la embajada española en Montevideo y Félix Sancho se formó con la veterana Margarita Xirgu para aprender de los clásicos de nuestro teatro.

Con su pose de galán y tipo duro, Félix Sancho, Sancho Gracia en los títulos de crédito, comenzó a tener sus primeros proyectos en el cine en España de la mano de un buen amigo, Paco Rabal. Y ahí estaba Sancho, en Almería, con tiempo de sobra para compatibilizar el calor, el polvo del desierto y los guiones con la epidermis de Raquel Tejada, Welch para Hollywood.

Aquello fue tan memorable que incluso se cita en la wikipedia: Curtis se presentó con una pistola en el hotel de Aguadulce donde se alojaba su esposa a la búsqueda de su amante. Iba a ajustarle las cuentas al fogoso actor español que estaba amasando El Cuerpo. A Sancho Gracia le daría tiempo para ser el galán de Los camioneros y de Curro Jiménez así que pudo zafarse de las amenazas de Curtis y de alguna manera alguien le tuvo que convencer. Los que le calmaron definitivamente fueron los guardias civiles que se presentaron en el hotel. El productor acabó en el calabozo por insultos a los agentes, que entonces iban con bigote y no se andaban con miramientos.

Y se supone que Welch, arrepentida, le podría haber dicho, "me he equivocado, no volverá a ocurrir", pero en aquel rodaje de 100 rifles también tuvo un romance con otro actor español, el vallecano Alfredo Sambell, que aparecía en los rodajes con el molón nombre de Aldo Sambell, que sonaba a ídolo italiano.

Welch, que nunca aprendió español, tuvo entre sus mejores recuerdos aquellos días con Sancho Gracia antes de que un revólver de verdad los separara. Sancho Gracia aludiría a lo sucedido en la película 800 Balas de Álex de la Iglesia. Se tomaron bien a guasa la aparición como un miura del esposo de la estrella.

Al secundario de aquel western sólo le bastaba un poco de paciencia para ser un reconocido nombre de primer nivel, querido en el público español. De lo sucedido con su nieto en Tailandia, Daniel Sancho, confeso de un crimen con descuartizamiento de Edwin Arrieta, con quien tenía una relación, la sociedad española no ha salido de su asombro.