Sandra Barneda olvida a Nagore Robles con una nueva ilusión

Sandra Barneda y Nagore Robles han sido una de las parejas más aclamadas de la televisión. Su relación ha sido la ilusión de gran parte de la audiencia de Telecinco, que ha seguido la historia de las dos presentadoras desde el principio hasta el final con todas sus idas y venidas.

En febrero de 2022, Sandra Barneda, la presentadora del programa de Telecinco "La isla de las tentaciones", y Nagore Robles, presentadora y colaboradora de televisión española, hacían público el anuncio de su ruptura, tras haber estado 6 años en una relación juntas, aunque se ha sabido por diferentes medios que ambas continúan manteniendo la relación de amistad. Así lo dejaba saber Nagore en su Instagram con una publicación en la que informaba sobre su ruptura con Sandra Barneda para "evitar especulaciones". Según ella: "el amor también significa aceptar los finales y dejar aunque sea una decisión difícil".

Hace pocos días, la revista "Lecturas" publicaba imágenes exclusivas de Sandra Barneda con otra mujer en las calles de Madrid, concretamente por el famoso Parque del Retiro de Madrid. ¿Será el nuevo amor de la presentadora? Pues eso es lo que parece, puesto que las fotografías muestran a la presentadora con una sonrisa de oreja a oreja, mientras camina con su nueva ilusión. Ambas están agarradas de la mano y compartiendo abrazos hasta llegar juntas al piso de Sandra Barneda.

Nagore Robles no ha dudado en compartir con los medios de comunicación su opinión acerca de la nueva relación de su ex novia. Esto sucedió en la entrega de premios Forber Best Influencers 2022, un evento al que acudió la colaboradora. Fue entonces una reportera de Europa Press que se encontraban en la gala le preguntó en una entrevista acerca de Sandra y su nueva relación, a lo que ella con una sonrisa en la cara respondió: "Me alegro muchísimo por ella. Le deseo todo el cariño del mundo, toda la felicidad del mundo y si ella es feliz, yo soy feliz". Nagore también le desea la mejor de las suertes con su nuevo libro titulado Un océano para llegar a ti, el cual ha llevado a Sandra a convertirse en una finalista del Premio Planeta.