¿Quién es Susana Estrada, la invitada de hoy de Mercedes Milá?

La 1 emite esta noche el partido copero entre Athletic y Barcelona. A su conclusión, a las once de la noche, llega una nueva entrega de No sé de qué me hablas, el programa de entrevistas de Mercedes Milá. Su invitada principal de esta noche es la actriz Susana Estrada, con la que ya conversaba en plena época de más popularidad, en los años del destape de la transición. Susana se convirtió en un icono de aquellos años por sus espectáculos en vivo. Su foto en la que tuvo un descuido con uno de sus pechos cuando recibía un galardón de manos del entonces alcalde madrileño, Enrique Tierno Galván, es una de las fotografías que simbolizan los años 70 en nuestro país.

Inés Hernand dará la réplica a Milá en su entrevista, como en otras entregas, y el actor y director sevillano Paco León será el invitado que acompañe a Estrada en su charla.

No sé de qué me hablas es un programa de entrevistas desenfadado e imprevisible creado por Zanskar Producciones, la productora de Jesús Calleja.

¿Quién es Susana Estrada?

Susana Estrada fue la primera actriz española en ponerse al frente de un espectáculo erótico tras la la muerte de Franco. Un documental de RTVE Play, Susana y el sexo, relata su trayectoria y cómo era tan admirada como denostada, como un fenómeno difícil de definir en esos años donde el machismo imperaba con viejas formas pese a que se vivían tiempos nuevos.

La vedette gijonesa tiene 74 años y muestra un aspecto magnífico. Defensora de la libertad sexual, esquivando denuncias por sus desnudos, sufrió hasta 14 procesos por escándalo público en los primeros años de la transición. Se convirtió en un icono de su época y fue uno de los emblemas del destape.

En Susana y el sexo aparecen las imágenes de un desnudo que fue censurado en TVE en 1976 y que nunca se había emitido hasta el estreno del documental hace dos años. Estrada se convirtió en el personaje más popular y polémico de España, no dejaba indiferente a nadie. Actuó en varias ocasiones en la cadena pública pero tuvo que hacerlo más vestida de lo que quería, como relatará esta noche.