TVE valora un cambio en el horario de 'MasterChef'

MasterChef es uno de los programas que reúne delante de la tele a millones de espectadores que semanalmente no se pierden cómo avanza el talent culinario. Desde hace muchos años siempre se le ha preguntado a los jueces si no ven necesario que fuera más corto para que los amantes del programa no tuvieran que trasnochar tanto y para que no les hicieran spoiler al día siguiente.

Según ha anunciado el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, se va a estudiar la opción de que 'MasterChef' comience antes del Telediario y que pueda finalizar después, aunque reconoce que ve "difícil" que se pueda anticipar.

"Lo que no queremos es dar el desenlace en la web antes de que se haya producido". Así lo ha indicado Pérez Tornero en una comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

El presidente de RTVE recogía así el guante lanzado por la diputada del PP Amelia Salanueva, quien le ha sugerido para "ayudar" que el programa "empiece antes del Telediario, que además arrastra espectadores del informativo que mal no le vendrán, y después se puede continuar el programa".

Pérez Tornero, que ha comparecido también ante la Comisión de Presupuestos para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022, ha reconocido que no son "completamente coherentes" ni con 'access prime-time' --espacio de media hora o una hora que hay antes del 'prime-time', que "a veces" han adelantado y otras atrasado "ni en cortar, por ejemplo, 'Masterchef'".

En este sentido, el presidente de RTVE atribuye esto a un tema contractual, pero también a "una entrega de más material" por parte de la productora. "Le aseguro que en los próximos programas estará muy, muy tasado", ha asegurado Pérez Tornero a la diputada del PP Amelia Salanueva, quien le ha preguntado si va a tomar alguna medida para el 'prime time' de Televisión Española (TVE) finalice a una hora "razonable" y "prudente". "Estamos trabajando intensamente en cómo modificar el 'prime time'", ha subrayado.

También desde el Partido Popular han preguntado a Pérez Tornero sobre los datos que maneja para anunciar que los informativos de TVE serán líderes de audiencia en 2022 y por su valoración sobre la aceptación de la nueva programación por parte del público.

"Tanto por los recursos como la dimensión de la capacidad de Radio Televisión Española en información no sólo doblamos, sino que triplicamos a las demás televisiones. Nuestra apuesta va a ser muy fuerte en esta línea y apoyándonos solamente en la consideración de los recursos informativos, nosotros creemos que vamos a dar el salto", ha manifestado el presidente. También ha añadido que los datos de septiembre son "optimistas", y en octubre han mejorado.

Según ha declarado el máximo responsable de RTVE, hay muchas novedades de programación que provienen de contratos anteriores a su toma de posesión que no se pueden liquidar. "Gradualmente iremos lanzando una nueva narrativa audiovisual y un nuevo método en materia de ficción y cine", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que se creará una unidad de creación de nuevos formatos de entretenimiento.

El diputado de Vox Manuel Mariscal le ha preguntado si piensa reducir la estructura directiva de RTVE, a lo que Pérez Tornero ha respondido comprometiéndose a "reducir" y hacer "más eficaz" el organigrama. "Poco a poco iremos ajustando hasta conseguir en el plazo de muy pocos meses, que el peso, la masa salarial de este sector sea menor", ha comentado.

Otro de los compromisos que ha adquirido Pérez Tornero en la sesión de este miércoles tiene que ver con la promoción de La Palma en el marco de la erupción del volcán Cumbre Vieja. El presidente ha aceptado la petición del 'popular' Asier Antona, que le ha solicitado que "el foco mediático no se apague", que refuerce el personal, que impulse todas las acciones solidarias destinadas a paliar los efectos de la erupción, y que se promueva la imagen de La Palma como una isla "segura".

Por la situación de los centros territoriales le han interpelado tanto la 'popular' Macarena Montesinos, como la socialista Lidia Guinart, a quienes ha asegurado "rotundamente" que la estructura territorial de RTVE "no corre peligro". Así, ha afirmado que una "buena parte" de las plazas que se convocarán en el próximo concurso estarán destinadas a los centros territoriales.

Sobre las medidas que tiene previsto adoptar la Corporación RTVE para cubrir las plazas que han quedado vacantes en la Orquesta y Coro ha preguntado la socialista Tamara Raya. "Voy a defender con todo mi corazón este coro y esta orquesta", ha dicho, para después añadir que está en un "momento crítico" de la plantilla. Así, Pérez Tornero ha afirmado que tiene pensado un "plan de choque" y entablar un diálogo con el Ministerio de Cultura.

A preguntas de PNV, Más País y ERC sobre el viaje de periodistas de la Corporación al Sáhara Occidental, el presidente ha dicho que "todas las decisiones" que se han adoptado han sido "en conciencia" y ha recordado que el Estatuto de la Información de la Corporación establece que "no se aceptarán viajes pagados por las fuentes informativas cuando dicha circunstancia pueda afectar a la imparcialidad de la información". "La decisión que se tomó fue viajar al Sáhara pero por medios propios", ha zanjado el presidente, que apoya la decisión de la Directiva.