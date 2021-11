Verónica Forqué y Juanma Castaño se salvan por la cara

Lo importante no es llegar, sino el camino. Es filosofía parda para consolar a los espectadores de MasterChef Celebrity que desean la ansiada eliminación de Verónica Forqué e incluso los que sienten una infinita estupefacción por la deshilvanada muchacha, que anoche nos salió más catadora de la cuenta, queriendo probar cosas que estaban en el fuego. A Juanma Castaño le tocó en la capitanía, arropado por su madre, otro gran personaje, en la pruebe inicial.

Castaño volvió a clamar piedad y Belén López se clasifica directamente al santoral como mártir de Forqué.

El equipo azul estaba condenado, es decir, ella y Miki Nadal, que a base de ironía (que lleva ya a convertirlo en antipático), sigue aguantando con ese punto ufano de recibir las indicaciones solapadas de David Muñoz.

Los clasificados directamente a la semifinal fueron los hacendosos Bustamante y Carmina Barrios.

La sevillana se ha convertido en la más voluntariosa, la que más ha ido aguantando y aprendiendo. Recibió este lunes la visita de su hijo, Paco León, que recordó que él de mayor quiere ser lo más parecido posible a su madre.

¿Cómo es de grande el corazón de mi Carmina Barrios? ¿Y cómo de pura es su alma? https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/wNk0YvAZOh — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Al margen de contar estrategias, hay que reconocerlo: MasterChef Celebrity ha contado con un acertado casting y ha encontrado personajes más que famosos. Carmina o Miki (los difuntos Victoria Abril o Arkano) podíamos sospechar por dónde iban a fluir, pero lo de Verónica es puro exceso. Es hasta estomagante por lo que se llega a confundir el programa con la ficción.

Carmina se acerca a cuidar y consolar a Belén #MCCelebrity pic.twitter.com/eW2BiR5CNZ — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

El jurado Pepe Rodríguez es además el que ha ido creciendo cada temporada, jugando con los nervios de los participantes, o templando, creando guion más allá de las pautas. Hay que admitir que Pepe (sí es el más exigente, pero lo disimula porque no era su papel) está rebasando a sus compañeros de trío, la gritona Samantha y el guapete Jordi, que ya no quiere ser el malvado.

Y también tenemos a chefs que son personajazos, como el japonés Hideki, una estrella Michelin en Barcelona. Un descendiente punkie del gran Kiko Ledgard.

Dio juego en la esforzada prueba final en la que el dúo Castaño y Miki, Milikito y Finiquito, se vieron en el abismo.

De hecho el aragonés se veía eliminado anoche, pero ca, era todo intriga de serie mala, estaban clasificados todos para la semifinal: Verónica y todas sus víctimas. No podía ser de otra forma tras reservar a la actriz que, según lo vivido en Tenerife, estaba agotadísima, como transmitió por mensaje de audio. Era una baja de escaqueo. No, claro, estaba retirada por el programa, como ya sucedía con Carmen Lomana, para contemplarla una semana más con sus idas de olla y sus venidas de sartenes. Estará ahí hasta la penúltima entrega y ya en la final que reviente todo lo que haga falta. Milikito y Finiquito ya se ven amigos para siempre y en esa final. No lo quiera Macarena Rey, que es la productora ejecutiva.

Si ganara Verónica Porqué ya entenderíamos que en 2021 pasó de todo, sólo nos queda el apocalipsis, que al lado de nuestro día a día no da ni para un colada en La Palma.