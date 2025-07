Esta actriz que superó los 100 años está unida a la memoria de 'Verano Azul'

En el canal Vin TV se puede ver en estas vacaciones la serie de RTVE Verano Azul. Esta joya de TVE de Antonio Mercero, que hablaba de la poca comunicación entre jóvenes y mayores entre temas universales, sigue vigente para los nuevos espectadores que se asoman a sus historias en el contexto de un pueblo costero fictico al que dio vida Nerja, aún naciente como fenómeno en la Costa del Sol.

Los 19 episodios de aquella serie que se estrenó en el otoño de 1981 (cosas de los programadores de entonces) están también disponibles en Movistar Plus+, en RTVE Play y hay muchos fragmentos virales en YouTube. La reposición en abierto por La 2, que solía ser una tradición, no está prevista en este verano para rememorar las correrías de Tito, Piraña, Javi y compañía, acompañados por la melancólica guitarra de Juia con el “No nos moverán” para defender a Chanquete y su barco de la especulación inmobiliaria. El ladrillo, a fin de cuentas, se llevará al pescador a la tumba (a estas alturas no puede ser un espoiler).

La serie, que abordó temas como la amistad, el primer amor y hasta la muerte de un ser querido asumió con sensibilidad el relato para los niños y adultos de la transición. La ficción contó con secundarios de lujo como Fernando Sánchez Polack, Fernando Hilbeck o Carlos Larrañaga, cuya aparición como el exmarido de Concha Cuetos prefiguraba su complicidad en Farmacia de guardia.

Verano Azul no solo fue un éxito de audiencias desde entonces (unos 20 millones de espectadores estaban frente al televisor para la anunciada muerte de Chanqueta, más españoles que los que vieron el gol de Iniesta), sino que es un espejo sociológico de la España que dejaba atrás la dictadura, con Nerja como un personaje más, hoy convertida en destino turístico gracias a esta serie.

En el corazón de los espectadores, entre tantos secundarios de lujo del cine español de los años 60 y 70, destaca Carmen Martínez Sierra, la actriz española más longeva, cuya vida (1904-2012) es un capítulo épico por derecho propio.

En el episodio A lo mejor, donde los niños de Verano Azul inventan un lenguaje al revés para desafiar a los adultos y mostrarles su poco esfuerzo por entenderles, Carmen, a sus 75 años, interpreta a una bañista que, sentada en la toalla y con su cara cubierta de crema, con mohín de desconcierto, encarna el humor y la ternura irónica de Mercero al retratar ese choque generacional de incomunicación.

“Rañose, rañose, cerepa tedus nu soyapa”, le grita Piraña (Miguel Ángel Valero), y su reacción, entre la perplejidad y la gracia, se grabó en la memoria colectiva. Todos acaban en la jefatura de la policía local por el escándalo de la señora, "rañose", que cree que en las palabras intraducibles del niño hay un insulto.

Carmen Martínez Sierra y Concha Velasco en 'Cine de barrio'

Pero Carmen era mucho más que un cameo en Verano Azul. Soprano lírica en su juventud, compartió escenario con Alfredo Kraus en zarzuelas y óperas, debutó en televisión en 1957 con un montaje teatral de TVE y, desde los años 50, se convirtió en una secundaria imprescindible en comedias de Paco Martínez Soria (Se armó el belén, 1969) o Alfredo Landa, e incluso en el western Las petroleras (1971) junto a Brigitte Bardot y Claudia Cardinale.

En 2011, nada menos que a los 107 años, charló con Concha Velasco en Cine de barrio, presumiendo de una memoria prodigiosa y una chispa intacta: “No era guapa, pero graciosa sí”, se describía.

Fallecida en 2012 a los 108 años en una residencia madrileña, Carmen Martínez Sierra, que vivió el rodaje de Verano Azul como una más de sus incontables aventuras, sigue siendo un símbolo de vitalidad y un recordatorio de que, en la serie de Mercero, cada personaje, por fugaz que fuera, llevaba consigo un pedazo de la historia de España.