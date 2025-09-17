La amiga de Pedro Delgado que fue su rival en el ciclismo y su valoración de la polémica Vuelta 2025

Pedro Delgado, comentarista del ciclismo en TVE desde hace más de veinte años junto Carlos de Andrés se encuentra en el centro de la polémica tras sus declaraciones rechanzado las protestas por la presencia del conjunto israelí que terminaron de truncar la última etapa de la Vuelta 2025, poniendo en riesgo durante días la integridad de los corredores.

Delgado considera todos estos incidentes como “una falta de respeto al ciclismo” y la reacción a su valoración ha causado división entre quienes apoyan las protestas como reacción justa a las continuas masacres del ejécito de Israel sobre Gaza y quienes respaldan por completo la tesis del que fuera ganador del Tour.

Un antiguo rival que ahora es mujer, Philippa York, ha hecho una valiosa valoración de la Vuelta en el plano deportivo y ha querido dejar de lado toda la polémica extradeportiva, incidiendo en la vulnerabilidad a la que se exponen los corredores en pruebas así cuando el público invade el espacio ciclista. Aqui ese artículo en cyclingnews.

York participó como en el ciclismo masculino como Robert Millar, deportista escocés que ahora como comentarista tiene gran relevancia en la opinión pública del Reino Unido. El que fuera mejor ciclista escocés de la historia y rival directo de Delgado en los años 80, obtuvo el segundo puesto en la Vuelta de 1985 a solo 36 segundos del segoviano y fue cuarto lugar en el Tour de 1984. Con años de veteranía es una voz autorizada del ciclismo y una defensora especialmente del valor de las pruebas femeninas.

La transición de género de Philippa se anunció en 2017. Tras una década alejada de los focos, York regresó como comentarista, aportando su experiencia y abogando por una mayor visibilidad del ciclismo femenino, que considera como “el futuro de las dos ruedas”.

El reencuentro entre Delgado y York en un evento organizado por el diario Marca en el año 2022 fue una imagen para la historia de ambos deportistas. Fue un símbolo del respeto mutuo de ambos, años atrás como rivales en la carretera y en la actualidad como dos analistas del deporte que practicaron durante años.

Philippa York y Pedro Delgado en un selfie tras su reencuentro

Rememorando la Vuelta del 85, donde el equipo de Millar, Panasonic, no supo contrarrestar la estrategia del Reynolds de Delgado, evocó Philippa que eran "fuertes, pero nos faltó cohesión. Perico y su equipo fueron implacables”.

El escocés estuvo casado con Sylvie Transler hasta finales de los 90 y esta transición al sexo femenio "le permitió reconciliarse consigo misma y con el mundo del ciclismo". Hoy es una voz respetada del deporte de las dos ruedas y ha valorado solo el aspecto deportivo de la Vuelta 2025 sin entrar en polémicas.