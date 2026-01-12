Antonio Banderas vuelve a 'El Hormiguero': Pablo Motos recibirá al actor malagueño en una semana de cine

Del 12 al 15 de enero, el cine contará con una cita especial con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Los actores Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman serán los invitados del programa, que reanudó su emisión semanal el pasado miércoles, después de las vacaciones de Navidad. Así, de lunes a jueves, a partir de las 21:45 horas, podremos disfrutar de estos encuentros en Antena 3.

De esta forma, El Hormiguero arranca su primera semana completa del año por todo lo alto, recibiendo en plató a estrellas de nivel internacional. Sin embargo, en el caso de Antonio Banderas (La piel que habito, La máscara del Zorro, Mujeres al borde de un ataque de nervios), esta no es la primera vez que el intérprete malagueño se acerca al programa de televisión. La última vez fue en febrero del año pasado, pero ¿qué nos podremos encontrar en esta ocasión?

Antonio Banderas, de nuevo en El Hormiguero

El próximo miércoles, 14 de enero, Pablo Motos recibirá en 'El Hormiguero' al actor y director, Antonio Banderas. El encuentro sucederá una semana antes de la presentación en Madrid de Godspell, el nuevo espectáculo teatral que se podrá disfrutar en el Gran Teatro Pavón a partir del 21 de enero. Se trata del quinto musical dirigido por el artista y llega a la capital de España después de su paso por Málaga.

Antonio Banderas es una de las figuras más importantes del cine español, con grandes éxitos a sus espaldas como Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Entrevista con el vampiro (1994), La máscara del Zorro (1998) o La piel que habito (2011). Asimismo, también se ha desempeñado como director en Locos por Alabama (1999), protagonizada por su ex mujer Melanie Griffith.

Actualmente, se encuentra inmerso en la dirección de Godspell, el icónico musical de los 70, con canciones de Stephen Stchwarz y libreto de John-Michael Tebelak. Esta nueva versión de Antonio Banderas, desarrollada sobre la puesta en escena de Emilio Aragón, constituye una relectura contemporánea de un título que marcó una época en Brodway. Medio siglo después, continúa interpelando al público de una manera sorprendente.

Cuatro actores pasarán por El Hormiguero esta semana

Además de Antonio Banderas, otros tres actores se pasarán por El Hormiguero esta semana, comenzando con Chris Pratt, que asistirá este mismo lunes 12 de enero. Conocido por sus papeles protagonistas en películas como Guardianes de la Galaxia (2014), Passangers (2016) con Jennifer Laurence, o Jurassic World (2015), el programa promete más de un momento divertido a su lado. El 23 de enero se estrenará en los cines su nueva película de suspense y ciencia ficción: Sin piedad. En el filme, ambientado en un futuro próximo, Pratt interpreta a un detective acusado de matar a su esposa, que deberá demostrar su inocencia ante una jueza de la Inteligencia Artificial avanzada.

Finalmente, el cómico español Joaquín Reyes (Promoción Fantasma, Los futbolísimos, Camera Café: la película) y el actor turco Can Yaman completarán una semana de cine en El Hormiguero.