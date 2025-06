Borja González, el ganador de ‘Supervivientes’ al que confundían con un jugador del Real Madrid

Borja González es el flamante ganador de Supervivientes 2025, una de las ediciones más duras que se recuerdan, tras imponerse en una reñida final a su amigo Álvaro Muñoz Escassi. Antes se habían conocido los puestos de Montoya y Anita en el concurso de Telecinco, tercero y cuarto respectivamente. Borja, con un perfil menos mediático que el resto de los finalistas, ha convencido al público con su saber estar, elegancia, naturalidad y capacidad de superación.

“Estoy en una nube. No me lo creo. He intentado ser yo, no un personaje. Lo he dado todo. El concurso me ha servido de aprendizaje, una experiencia transformadora que me ha cambiado la vida”, reconocía visiblemente emocionado tras proclamarse ganador del reality.

Los primeros pasos del joven valenciano en la televisión llegaron de la mano de La isla de las tentaciones. Hace un año y medio decidía poner a prueba su relación sentimental con Ana López en el programa presentado por Sandra Barneda. Ambos se presentaron a la séptima edición del reality después de tres años y medio de noviazgo. Pasaron con nota la exigente prueba y su relación salió reforzada de la República Dominicana. Unos meses después, Ana se quedó embarazada y en marzo de 2024 vino al mundo el pequeño Luca, el único hijo de la pareja.

Sin duda, La isla de las tentaciones supuso un trampolín para Borja González, que antes de darse a conocer en la pequeña pantalla llevaba una vida muy distinta a la actual. El valenciano se presentó a La isla de las tentaciones como guardia civil, una ocupación profesional que se ha replanteado en los últimos tiempos tras sus apariciones en la televisión.

En su canal de mtmad Anatomía de Borja, el ganador de Supervivientes ha repasado su pasado laboral ante las preguntas de sus seguidores. El valenciano aclaraba que comenzó a trabajar cuando tenía 16 años. Entre las profesiones que ha desempeño se encuentra camarero, auxiliar de seguridad en conciertos y estuvo formándose como militar en las Fuerzas Armadas durante siete años antes de aprobar la oposición de la Guardia Civil.

En el plano sentimental, comparte su vida con Ana López, con la que ha sufrido varios altibajos. El último de ellos, justo antes de comenzar su andadura en Supervivientes. No obstante, ambos han demostrado un amor a prueba de bombas que pudo comprobarse en la visita sorpresa de la influencer a Honduras y ahora justo cuando se acaba de proclamar vencedor de Supervivientes.

En mtmad, Borja y Ana confirmaron que cuando se conocieron ambos tenían pareja. Tenían amigos en común y coincidieron en varias ocasiones cuando Borja trabajaba en la noche. “Era una chica muy guapa, me llamaba la atención, pero no veía más allá”, dijo. Por su parte, Ana lo veía como un picaflor. “Sabía que había tenido algunas relaciones. Yo decía, este… menudo. Con un tío así, ni de coña”, revelaba en una de sus intervenciones en el mencionado canal de mtmad.

Borja, que mantiene un perfil activo en las redes sociales, es un apasionado del fútbol y de los viajes. El joven es seguidor confeso del Real Madrid. Incluso cuando participó en La isla de las tentaciones llegaron a confundirlo con Joselu Mato, un exjugador del equipo blanco con el que guarda un gran parecido físico.