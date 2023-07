La buena amiga de Perico Delgado que fue su gran rival en los años 80

El Tour de Francia sigue rodando y cada tarde los espectadores españoles tienen a su lado las voces de Perico Delgado y Carlos de Andrés, en Teledeporte y La 2. De Andrés es la voz del ciclismo en la cadena pública durante estos veinte años y Pedro es el analista de una prueba que conoce bien desde que en el asfalto se batiera por el maillot amarillo con los grandes nombres de los años 80 en lo que fue la previa a la etapa de gloria de Miguel Induráin en la década siguiente.

El segoviano sería un leal escudero del navarro. Con toda su experiencia, que ya había dejado en sus comentarios en la Cadena SER (para cabreo de José María García en Antena 3 Radio), Perico pasó a TVE para acompañar al narrador Pedro González. El recordado comentarista falleció por un infarto en el año 2000. Era una de las voces del deporte de la cadena pública más queridas y con él, los comentarios cómplices de Pedro.

El corredor español tuvo en los años 80 una dura pugna con el mejor deportista escocés que ha dado las dos ruedas, Robert Millar. El deportista británico tuvo una longeva trayectoria con la bicicleta entre 1980 y 1995. Fue segundo en la Vuelta a España de 1985 y 1986.

En el 85 se quedó a poco más de 30 segundos de conseguir el título a manos de Pedro Delgado. En la docuserie Supergarcía se habla de la influencia del comunicador en el comportamiento de los equipos de la ruta para que venciera el español. Y en el 86 también fue segundo con una diferencia de poco más de un minuto ante otro español, Álvaro Pino, también jaleado desde el helicóptero de Antena 3 Radio, con apoteosica victoria en la etapa final en Jerez de la Frontera, en uno de aquellos grandes eventos que llevaban el sello del todopoderoso alcalde Pedro Pacheco.

Todo esto es nostalgia de años de oro que anunciaban la mejor época mediática del ciclismo. Y ahí, destacado en el pelotón se encontraba Millar.

Robert Millar se cambió de sexo entrada la primera década de este siglo y dejó de aparecer como comentarista en los medios británicos, labor a la que se dedicó tras su retirada del ciclismo. En 2017 anunció que su nueva identidad era Philippa York, regresando a sus tareas como analista y siendo una de las valedoras por el empuje del ciclismo femenino.

Con Perico Delgado coincidió en un evento del periódico Marca promovido el pasado año y de ahí el ya popular selfie en el que Philippa posa con su antiguo rival en la Vuelta y el Tour. El entonces ciclista escocés fue cuarto en la prueba francesa en 1984 cuando comenzaba a despuntar el nombre del segoviano.

Sobre la Vuelta del 85, que perdió por segundos, Philippa recordaba que en ese momento era "el corredor más fuerte", era un consumado escalador (venció en el Gran Premio de la Montaña del Tour el año antes) pero hubo errores en la gestión del equipo para respaldarle en una victoria que hubiera sido posible. José María García, como expresa su docuserie, tuvo un papel de influencia decisivo para que el equipo del escocés, Panasonic, se arrugara ante el envite de los de Delgado, el Reynolds.

