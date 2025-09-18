La cadena estadounidense ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk

La cadena estadounidense ABC, propiedad de Disney, ha tomado la decisión de suspender indefinidamente el programa Jimmy Kimmel Live! tras la controversia generada por un monólogo emitido el pasado lunes. Esta suspensión se produce menos de dos meses después de que CBS cancelara sorpresivamente el programa de Stephen Colbert, el más visto en su franja horaria, tras más de tres décadas en antena.

En el polémico monólogo, Kimmel, quien lleva 22 años presentando el formato desde Los Ángeles, criticó duramente al movimiento Make America Great Again afirmando que "la banda MAGA ha estado intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello". Además, se mofó del presidente Trump por su respuesta sobre el asesinato del activista conservador, ocurrido la semana pasada.

La decisión de ABC llegó tras una serie de presiones. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), amenazó con tomar medidas inmediatas contra Kimmel, ABC y Disney "por engañar deliberadamente al público al afirmar que el asesino de Charlie Kirk era un conservador MAGA". El regulador, designado por Trump, calificó los comentarios como "mentiras maliciosas" y "verdaderamente enfermizas", advirtiendo: "podemos hacerlo por las buenas o por las malas", en clara referencia a las licencias de emisión que concede la FCC.

Predicción cumplida de Donald Trump

El propio Trump había anticipado esta situación. Tras la cancelación del programa de Colbert en julio, escribió en su red social: "Me encanta que despidan a Colbert. Su talento era incluso menor que su audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente". Tres días después, insistió: "Se dice, y se dice con fuerza, que Jimmy Kimmel será el PRÓXIMO en irse. Y poco después, [Jimmy] Fallon se irá también".

Al conocer la suspensión de Kimmel, Trump celebró desde Londres: "Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Háganlo, NBC!".

Presión de los grupos mediáticos

Antes de que ABC tomara su decisión, Nextar, el grupo mediático con mayor número de licencias televisivas en Estados Unidos (casi 200 emisoras locales), ya había anunciado que retiraría el programa de Kimmel de todas sus afiliadas. Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, declaró: "Los comentarios del señor Kimmel sobre la muerte del señor Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos".

La cadena ABC no ha aclarado todavía si la suspensión es inmediata o irrevocable, ni tampoco si bastaría una aclaración o disculpa del cómico para reconsiderar la medida, como han sugerido algunas emisoras locales afiliadas.

Críticas a la censura en los medios

Anna Gomez, la única comisionada demócrata de la FCC, lamentó este miércoles que "la administración Trump está utilizando cada vez más el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal". Gomez añadió que "un acto inexcusable de violencia política por parte de un individuo perturbado nunca debe ser explotado como justificación para una censura y un control más amplios (...) Renunciar a nuestro derecho a hablar libremente es aceptar que quienes están en el poder, no el pueblo, establecerán los límites del debate que definen una sociedad libre".

Las palabras de Kimmel sobre Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, han sido ampliamente difundidas en los medios afines al presidente desde el lunes. Aunque en su monólogo el cómico no abordaba directamente el atentado ni frivolizaba sobre el crimen, sus comentarios han generado interpretaciones diversas: mientras algunos han entendido que sugería que el asesino podría ser parte del movimiento MAGA (el propio Robinson calificaba a su padre de "MAGA a muerte"), otros consideran que simplemente criticaba el intento de instrumentalización política del asesinato.