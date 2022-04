'Ser o no ser', el camino de un joven trans en RTVE Play

“Hace dos años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer. Pero, que no era el mío”. Es el arranque de Ser o no ser, una ficción de RTVE Play que se ha incorporado a la plataforma gratuita (y que se ha estrenado en la plataforma Playz).

Esta ficción juvenil de seis episodios de 25 minutos se ambienta en una escuela de Arte Dramático. Uno de sus alumnos es Joel, de 16 años, que sueña con convertirse en actor. Ander Puig da vida a este personaje y que en la vida real también ha vivido esa misma experiencia.

La creadora de esta ficción, Coral Cruz, tuvo la idea a partir de la conversación con una amiga que le detalló cómo su hijo acababa de empezar "la transición", el proceso de cambiar la presentación de género, en ese momento tenía exactamente catorce años. "Me di cuenta enseguida de que no había referentes previos y que no había ningún chico trans protagonista de una serie juvenil. Pensé que era muy importante que los chavales que estuvieran pasando por esa misma experiencia tuvieran un referente”, propone y de ahí el personaje de Joel.

El equipo ha contado con el asesoramiento profesional del educador y psicólogo Damián Díaz, también trans. y con el sociólogo Miquel Missé. Cruz recuerda que éste pronunció una valiosa charla.

¿Quién es Ander Puig?

"Yo quería afrontar esto porque me fortaleció aún más. De esta manera, también pensaba que así voy a ayudar a los demás”, comentaba Ander en Radio Nacional. El actor se define como una persona muy artística, la música y la fotografía son sus pasiones junto a la interpretación, vocación que halló con 17 años, después de anunciar al mundo que él era un chico. Ser o no ser ha sido su primer trabajo profesional, pues antes solo había hecho algún cameo. Coral Cruz se deshace en elogios hacia el actor que da vida a Joel: “Nos ha hecho un regalo a todos, porque ha ido más allá de interpretar un texto, un guion ha puesto su alma ahí y eso. Es muy valioso”.

La directora de Ser o no ser es María Pahissa, que estuvo al frente de episodios de otros títulos tan exitosos como Pulseras rojas y Citas.