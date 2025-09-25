'La casa de los Espíritus' se convierte en serie y tiene a estos dos actores españoles

Isabel Allende en la presentación de la miniserie 'La casa de los espíritus'

En un evento en Santiago de Chile la escritora Isabel Allende, la autora viva más leída en lengua española, ha anunciado que su obra maestra, La casa de los espíritus, se estrenará en formato de serie el próximo año. Es uno de los grandes proyectos de Prime Video, producida por FilmNation Entertainment, la firma que ha creado éxitos en el cine como Cónclave.

Tras la cuestionada versión cinematográfica rodada en 1993, protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons, tres decenios después se ha rodado esta adaptación de la intrincada novela de 1982 que retrata el siglo XX en Chile a través de una familia.

La nueva versión, con los medios digitales que permiten trasladar de forma más eficaz el universo imaginativo de Allende, contará con más tiempo para relatar el desarrollo de la historia concebida por la hija de un primo del presidente Salvador Allende, asesinado en el golpe de 1973. La tragedia de la dictadura de Pinochet ocupa un lugar importante en la recta final de la novela.

La escritora ha presentado esta proyecto junto a los showrunners del proyecto chileno, Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. La autora es productora ejecutiva junto a Eva Longoria y Courtney Saladino.

En el elenco, intérpretes locales. La franco-chilena Aline Kuppenheim, nacida en Barceona, es Nívea del Vall; Fernanda Urrejola es Blanca Trueba y Rochi Hernández, es la rebelde Alba. Alfonso Herrera da vida al patriarca tiránico Esteban Trueba; y Nicole Wallace y Dolores Fonzi se suceden en el papel de Clara del Valle. Fernanda Castillo es la devota Férula.

El actor español Eduard Fernández interpreta a Severo del Valle y otra aparición española es la de Maribel Verdú, como la enigmática Tránsito Soto. La trama: una odisea familiar que abarca un siglo de amores prohibidos, luchas de poder, tiranías y revoluciones.