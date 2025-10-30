Las cifras de ‘El Clásico’ en DAZN: un impulso necesario para la plataforma

DAZN vivió un fin de semana histórico con motivo de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. El encuentro se ha convertido en el evento con mayor nivel de engagement en la historia de DAZN en España, y ha registrado un crecimiento de más del 24 % en audiencia en la plataforma respecto al mismo duelo de la pasada temporada de LaLiga (sin considerar la audiencia incremental en los canales lineales de DAZN disponibles en operadores de telecomunicaciones y otros socios).

El domingo 26 de octubre fue, además, el día de mayor actividad desde el lanzamiento de la plataforma en España, con más de 3,1 millones de horas reproducidas, alcanzando el récord de usuarios conectados a la plataforma en un solo día en nuestro país. Este dato se logró gracias al enorme seguimiento de El Clásico, que lideró la jornada, junto a otros grandes eventos del fin de semana como el Gran Premio de México de Fórmula 1, la carrera de MotoGP de Malasia, el resto de partidos de LaLiga y LaLiga Hypermotion.

La plataforma ofreció una cobertura de más de seis horas en directo, que incluyó conexiones simultáneas desde los puntos más importantes del fin de semana: el Santiago Bernabéu, Valdebebas, la oficina central de DAZN, el hotel del FC Barcelona y la Fan Zone organizada junto con LaLiga en el Parque de Berlín, que se convirtió en el epicentro de La previa de El Clásico para los fans. Más de 80 profesionales participaron en el dispositivo técnico y editorial que hizo posible una retransmisión sin precedentes. Además, DAZN apostó por una cobertura centrada en el entretenimiento, con programas especiales como La Dazoneta e Influencer Wars, que se convirtió en el contenido gratuito más visto del fin de semana. De esta forma, la plataforma reforzó su presencia multiplataforma y amplió su conexión con el público más joven.

La previa del encuentro contó con la participación de Quique Sánchez Flores, Joselu, Julen Lopetegui, Pablo Laso y Pedro de la Rosa, quienes aportaron su análisis y visión en una cobertura que combinó información, entretenimiento y emoción.

Además, El Post ofreció algunos de los momentos más comentados del encuentro. La señal de la plataforma recogió la reacción de Vinicius Jr. tras su sustitución, una de las imágenes más virales del choque, así como la tensión final entre Lamine Yamal y varios jugadores del Real Madrid.

De esta manera, el impacto de El Clásico se trasladó al entorno digital, donde las publicaciones de DAZN superaron los 75 millones de visualizaciones y los 4 millones de interacciones en TikTok, Instagram y X.