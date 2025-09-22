Nuevo varapalo para Movistar Plus+: DAZN se queda con la NBA
La plataforma de streaming, que se hizo recientemente con los derechos de la ACB, ofrecerá los encuentros más destacados de la mejor liga de baloncesto del mundo en directo y a la carta
DAZN y ACB sellan un acuerdo por cinco años y dejan plantado a Movistar Plus+
DAZN ofrecerá el partido en abierto de LaLiga las dos próximas temporadas
La NBA y DAZN han alcanzado un acuerdo de colaboración multianual que permitirá a la plataforma deportiva emitir partidos en directo y programación original en España desde esta misma temporada, que comienza el próximo miércoles 22 de octubre.
Gracias a este acuerdo, DAZN ofrecerá 180 partidos de la temporada regular, una selección de encuentros de los playoffs, una final de conferencia, las finales de 2027, el All-Star, además de resúmenes y contenido original. Toda la cobertura estará disponible en directo y a la carta con comentarios en español.
Tras más de una década en Movistar Plus+, la NBA cambia de casa en la temporada más diversificada que se recuerda para los aficionados al baloncesto. DAZN también ofrecerá la ACB con un partido en abierto en TVE, mientras que Movistar Plus+ seguirá con la Euroliga.
