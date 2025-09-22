Nuevo varapalo para Movistar Plus+: DAZN se queda con la NBA

DAZN ofrecerá los partidos más destacados de la NBA, que deja Movistar Plus+ después de más de una década.

La NBA y DAZN han alcanzado un acuerdo de colaboración multianual que permitirá a la plataforma deportiva emitir partidos en directo y programación original en España desde esta misma temporada, que comienza el próximo miércoles 22 de octubre.

Gracias a este acuerdo, DAZN ofrecerá 180 partidos de la temporada regular, una selección de encuentros de los playoffs, una final de conferencia, las finales de 2027, el All-Star, además de resúmenes y contenido original. Toda la cobertura estará disponible en directo y a la carta con comentarios en español.

Tras más de una década en Movistar Plus+, la NBA cambia de casa en la temporada más diversificada que se recuerda para los aficionados al baloncesto. DAZN también ofrecerá la ACB con un partido en abierto en TVE, mientras que Movistar Plus+ seguirá con la Euroliga.