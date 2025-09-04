DAZN y ACB sellan un acuerdo por cinco años y dejan plantado a Movistar Plus+

La ACB ha alcanzado un acuerdo con DAZN para la emisión de todos los partidos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey durante las próximas cinco temporadas. De este modo, se pone el punto y final a la alianza que mantenía la ACB con Movistar Plus+, la plataforma que venía ofreciendo los partidos durante la última década.

Las retransmisiones de DAZN comenzarán con la Supercopa Endesa, que se celebrará en Málaga el 27 y 28 de septiembre. Luego será el turno de la Liga Endesa, mientras que la Copa del Rey se emitirá en exclusiva del 19 al 22 de febrero de 2026.

A través de la plataforma de streaming se podrán seguir todos los partidos en directo y la carta. Los más de 1.700 partidos que se espera para los próximos cinco años se verán complementados con contenido exclusivo sobre la competición con entrevistas, resúmenes y programas especiales sobre la actualidad de los equipos.

En el acuerdo suscrito entre ambas partes figura que DAZN ofrecerá un partido en abierto cada jornada a través de su App. También tiene libertad para negociar con otros operadores. De hecho, TVE emitirá un partido en abierto cada jornada y TV3 uno en catalán, a la espera de llegar a más acuerdos con otros canales autonómicos. Asimismo, la plataforma de streaming está negociando para que los clientes de Vodafone TV y Orange TV puedan ver los partidos de la ACB.

DAZN tiene previsto el lanzamiento en las próximas fechas de un plan específico para los aficionados al baloncesto, con el fin de que puedan acceder a todos los partidos de la ACB en directo y bajo demanda. El coste del servicio será de 9,99 euros al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 euros en la modalidad mensual o 109,99 euros en la suscripción anual con pago único. Los usuarios del plan Premium de la plataforma disfrutarán de la ACB sin coste adicional.