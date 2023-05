El conductor que te guía por los bares de carretera que debes conocer

Comer en carretera conjuga la divulgación gastronómica con la información útil. Cuando vamos a hacer muchos kilómetros no hay nada como saber dónde podemos hacer parada para desayunar o almorzar. Es el punto de partida del espacio de Canal Cocina, de AMCNetworks, que se emite a las 21.30. El comunicador algecireño Pepe Marín recorre España a lo largo de 22 entregas con algunos de esos lugares imprescindibles para comer bien, y aceptablemente rápido, mientras vamos en ruta.

–¿Es usted de lo que les gusta explayarse en las paradas en ruta?

–Lo demuestro en el programa. Ya sabemos que en España se come bien, no hace falta insistir.Pero sí hay que dar a conocer que en nuestras carreteras se come igual de bien que en las ciudades. Es no lo pueden decir otros países de nuestro rango como Italia o Francia. España no tiene rival si es para dar de comer bien a pie de autopista.

–Su camino personal comenzó en la radio por Algeciras...

–Estuve en Radio Algeciras de 21 a 26 años, con Manolo Yélamo de director. Yo hacía el Hoy por hoy Algeciras, intervenía en el Hora 14 e igual lavaba y fregaba. Si tengo que hacer una parada cerca en aquel camino, en el Ventorillo El Chato de Cádiz, con mi amigo Pepe Berasaluce.

–¿Qué le parece El Chato como origen de las tapas?

–Hay varias teorías del origen de la tapa y una de ellas es cuando Fernando VII celebra que le tapen con comida la copa de vino, para que no le entren moscas...

–Ha hecho parada en 65 sitios ¿Cómo debe ser un buen lugar para Comer en carretera?

–El abanico es tan diverso, hay tantos detalles que los diferencian. Pero el denominador común es que son restaurantes que atienden bien cuando el viajero tiene poco tiempo. Y son tan buenos e interesantes que se vuelve a parar porque se come bueno, bonito y barato. Y si puede ser, también rápido.

–¿Qué se puede comer en la carretera que no sean bocadillos o hamburguesas?

–Hay sitios que son lugares de culto de los platos de cuchara o cochinillo. Hay excelentes menús del día, por ejemplo, en el Área 103, en la A-2, en la provincia de Guadalajara. Hay magníficas curiosidades, como en las ventas de Riofrío, Granada, donde se puede desayunar caviar. Paramos en la Venta Esteban, en Jerez, o en la Venta Pinto, de Vejer, con el insuperable lomo en manteca. Hay lugares como Aprisco, en Puerto Lápice, Ciudad Real, en la N-IV, donde puedes desayunar chuletas de cordero.

–Lugares para comer y también para comprar.

–Es el concepto de venta. Donde puedes adquirir productos típicos. En Rueda, en Valladolid, paras y te llevas una caja de botellas de vino, como en Jerez. Y hay productos que han nacido gracias a la carretera como los miguelitos de La Roda. Hay ventas de este pueblo de Albacete que venden 700 cajas al día. En la especialización está el éxito y si con las nuevas autopistas te quedas apartado hay que tener calidad y especialidad para que el viajero se desplace.

–¿Hay menús del día que merecen realmente la pena?

–Además del Área 103 hay otros menús competitivos. En España se puede comer muy bien por 12 euros. Es otro prestigio de nuestra gastronomía, como se ve en esta serie.