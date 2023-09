El conejo le juega una mala pasada a César Cadaval y queda fuera de 'MasterChef Celebrity'

El conejo se le quedó crudo y no había nada que hacer, con la carcajada de El Monaguillo, que andaba a última hora del jueves supervisando la prueba eliminatoria de MasterChef Celebrity, donde también reapareció el chirriante Luca, de la pasada edición. El eliminado no figuraba entre las prievisiones porque había dejado buenas sensaciones pero César Cadaval, de Los Morancos, fue el que cayó en la segunda gala por ese plato de conejo que no le funcionó. El jurado lo tuvo claro aunque también Toñi Moreno y Blanca Romero, que siente que va para atrás, estuvieron al filo de la eliminación.

Hoy despedimos a César Cadaval (@LosMorancos) de las cocinas de #MCCelebrity 8. ¡Gracias por sacarnos siempre una gran sonrisa! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/5b8G0iXnWy — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2023

Hubo cara de sorpresa de César, que no se esperaba irse tan pronto y se lo tomó con humor y con resignación. Su hermano Jorge se lo tomó con mayor pronto porque no se esperaban una separación a las primeras de cambio. Ya lo dijo el propio eliminado, él sin su hermano no es nada.

Con todo el pesar el jurado de MasterChef le señaló la puerta al sevillano y un paisano, Álvaro Escassi, vio la tarjeta amarilla. Toñi, que en tiempo real está en cuenta atrás para volver a las mañanas de Canal Sur falló con su guiso de garbanzos, mientras Blanca confeccionó unos espaguetis dudosos.

De esta eliminación se salvó con holgura el otro Moranco. Jorge presentó un plato de caballa de rejoneo, homenaje pantojil, con la salsa verde que preparaba su abuelo y también la colombiana Laura Londoño con unos langostinos. Palito Dominguín apuraba su suerte con una sopa de ajo y Daniel Illescas fue otro de los perdonados.

MasterChef Celebrity ya enfila firme su andadura en La 1 con su nueva remesa de famosos que en esta noche ya se enfrentaban a la relación de GH VIP en Telecinco (ambas son sus respectivas edición octava).

La noche se abría con una prueba de parejas para crear platos con historias, con la supervisión del chef Luis Veira y la presencia del actor Carles Sans, de Tricicle, que se perfila como futuro participante. De la actual edición Eduardo Casanova parece que va a ir a más en todos los aspectos y Jesulín muestra una cara seria y segura, concentrado. Sandra Gago y Escassi fueron proclamados vencedores y Blanca y Tania Llasera, las peor valoradas y convertidas en capitanas.

Es que nos da el contenido que merecemos ❤️ #MCCelebrity pic.twitter.com/C5zyckfL28 — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2023

El caos habitual de los exteriores fue en tierras jiennenses, patria del aceite de oliva, en Alcalá de la Real, La prueba de exteriores tuvo lugar en Alcalá de la Real, en Jaén, la cura del aceite de oliva. El finalista de MasterChef 10 David Pascual era quien guiaba el menú para cien comensales. Un pitorreo. Para algunos faltó comida. El equipo azul de Tania fue el que se salvó.

Y entre los eliminados un César Cadaval que se despedía en catalán, dirigiéndose a Jordi Cruz, "adeu", señalándose el índice.